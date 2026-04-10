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▲金靖（右）很喜歡在節目上逗張凌赫。（圖／翻攝自微博）

28歲中國男星張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅，許多過往上節目的片段都受到討論，如果是張凌赫的粉絲，一定會發現在娛樂圈中，只有一人能公然和他調情，不僅效果十足而且還不會被罵，那就是女星金靖。33歲的金靖和編導舒奕橙2023年結婚育有1子，她和張凌赫因在《雲之羽》中飾演姐弟，私下也以姐弟稱呼，兩人也同為綜藝《開始推理吧》固定班底，她時常在節目上撩張凌赫，喊他老公又提出吻戲要求，不僅沒被張凌赫廣大粉絲罵，反而還大圈粉。金靖和張凌赫是好友，總以姐弟相稱，之前錄節目要下水，張凌赫也第一時間關心她是否生理期，金靖問他拍感情戲都怎麼進入狀態，聽張凌赫說要真的愛上對方，她馬上假裝吃醋，張凌赫為了哄她，又立刻解釋，「隨時進，隨時出！」金靖這才又露出笑容。有次兩人在節目上要演情境劇，金靖一秒入戲對張凌赫喊，「你也答應要娶我！」把張凌赫嚇得直笑場，要她別搗亂，看張凌赫越慌，金靖越開心，語帶哭腔繼續演，「我老覺得他抱著我的時候，看著我的眼神那麼冷，吻我的時候也不誠懇。」張凌赫像個無助的小孩，奮力反擊，卻只弱弱地吐出一句，「因為妳發燒呀！」把所有人逗樂。中場休息時，要補手部特寫，明明拍不到臉，金靖卻整個人都在擺拍，張凌赫坐在一旁吐槽，「妳好做作，我服了。」金靖瞪著他，「是我服了，還是我愛了，重新說！」而該集中，張凌赫和金靖扮演夫妻，手上的圖案合在一起剛好是個愛心，需要兩個人手碰手拍特寫，金靖一碰到張凌赫的手，又忍不住開始逗他，「我臉都發燙了，幹嘛安排這種戲分，暈倒的要不要補拍？」後來金靖真的假裝暈倒，卻是劉宇寧身手扶她，金靖回頭一瞪，「怎麼是你扶的我！」不只是金靖會出招，張凌赫也學壞，看到金靖休息時一直在吃酥餅，一臉嫌棄地要她別再吃了，吃得臉上都是渣，但霸氣不過幾秒，又問金靖哪個好吃。之前出席活動，金靖爆料張凌赫一直在給她發訊息，問她出門了沒，在哪，到了沒，金靖回他剛到，張凌赫馬上發一條「我去找妳」，金靖大笑喊，「在這邊給我演什麼霸總呀！」兩人的緣分也不只這樣，之前張凌赫在《愛你》中飾演中醫，為此他特別學把脈，當時金靖剛懷孕還未滿三個月，並沒有對外公開，結果張凌赫竟然把出喜脈，直接在節目上嚇出瞳孔地震，私下才傳訊息問金靖是不是懷孕了。愛開玩笑的金靖也沒放過這次機會，還跟張凌赫說，「對呀！恭喜你。」又把張凌赫嚇到直喊，「恭喜我幹嘛！」金靖才說，「恭喜你當舅舅啦，想什麼呢。」有人說，金靖之所以能這麼明目張膽地公然調戲張凌赫，一方面是因為她已經結婚了，另一方面是她「自毀形象」式的幽默，降低了異性間的攻擊性，再加上金靖很會觀察對方的反應，玩笑都是點到為止，反而能讓粉絲看到張凌赫或是其他被她「調戲」的男星具有反差感的另一面。而最近張凌赫因爲《逐玉》爆紅，金靖在直播中說，「這小子太火了，他最近火得我有些心慌、心亂。」還說以前張凌赫會一個個試吃麵包，試出最好吃的再跟她分享，但不吃澱粉的她通常會拒絕，但現在下意識會收下。金靖也說過，張凌赫會紅不是沒原因，剛認識時也曾被他的外型迷惑，認為這樣的人一定是很高冷的，但真的認識之後，發現張凌赫完全沒包袱，在節目上要他跳舞、搞笑，明知道是被整，他都還是照單全收，很有反差魅力。