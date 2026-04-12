張凌赫近來因《逐玉》走紅，許多粉絲都在討論關於他的小事，其中演藝圈和他以姐弟相稱的金靖，最近直播時透露，張凌赫最近紅到讓她有點心慌，還意外透露，張凌赫知道她不吃澱粉，所以都會幫她把麵包一個個試吃味道，挑出最好吃的讓她吃，實在有夠貼心！

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張凌赫太紅了！連金靖都心慌

金靖和張凌赫在《雲之羽》中飾演姐弟，私下也以姐弟稱呼，沒想到最近張凌赫因戲爆紅，連姐姐金靖都招架不住，在直播中透露，由於自己不吃澱粉，所以張凌赫都會幫她試吃麵包，試出最值得一吃的口味給她，但通常她都會拒絕，再好吃她都不會吃，金靖笑說，「但他現在給我麵包，我就『謝謝』，然後吃，他最近火到我有點心慌！」把許多粉絲逗樂。

金靖也說過，張凌赫會紅不是沒原因，剛認識時也曾被他的外型迷惑，認為這樣的人一定是很高冷的，但真的認識之後，發現張凌赫完全沒包袱，在節目上要他跳舞、搞笑，明知道是被整，他都還是照單全收，很有反差魅力。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...