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國民黨主席鄭麗文昨（7）日飛抵上海，展開6天5夜的訪中之行，還可能與中國國家主席習近平會面，而「鄭習會」是否為兩岸關係帶來變化，也引發外界高度關注。對此，作家汪浩強烈批評，直指這場名為「和平」的旅行，實則是一場極不對稱的政治獻祭，正親手將中華民國推向歷史的終點。汪浩以「國共合作，消滅中華民國」為題表示，2026年4月7日，鄭麗文率領規模空前的國民黨訪問團訪中，這場名為「和平」的旅行，實則是一場極不對稱的政治獻祭。這場交往並非互惠，而是向世界展示：台灣最大在野黨願意在中共設定的「一中框架」下順從。若無共產黨這個「主角」搭建統戰舞台，國民黨這齣「配角」戲根本無以為繼。汪浩指出，鄭麗文先前在慈湖向蔣中正報告「和平」，卻無視中共併吞台灣的野心從未改變。中共對台的軍事壓力，本質是為了挑戰美國霸權、建立海權，與台灣誰執政無關。國民黨天真地以為避戰能換來和平，實則是在向侵略者展示「抵抗意志的崩潰」，真正的和平建立在勢力均衡的「僵局」之上，而非單方面的政治施捨。此外，汪浩也提及，陸委會主委邱垂正的警告震聾發聵，鄭麗文此行若不當面要求中共停止軍機繞台、不嚴正捍衛中華民國存在的事實，就是落入「消滅中華民國」的敘事陷阱。當國民黨在國際上釋放台灣內部對主權存有分歧的錯誤訊號，不僅稀釋了台灣的民主韌性，更讓美方因國民黨的作爲，對台灣人保衛國家的決心產生懷疑。最後，汪浩更強調，這場「鄭習會」換不來穩定，只會讓台灣變得更不安全，一個在中共面前配合演出「一中政策」的政黨，正親手將中華民國推向歷史的終點。