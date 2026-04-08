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洛杉磯道奇隊今（8）日在客場展現了強大的投手韌性，除了先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）交出優質好投外，牛棚左投維西亞（Alex Vesia）在第7局滿壘危機時刻挺身而出，以「神救援」姿態力保不失分，助道奇最終以4：1擊敗多倫多藍鳥，勇奪5連勝。山本由伸賽後也感性表示：「是維西亞救了我。」重回去年奪冠聖地的山本由伸，今日先發表現極具宰制力，前6局僅被擊出3支安打失1分，並送出6次三振。然而，戰況在第7局風雲變色，山本先是被宿敵岡本和真擊出二壘安打，隨後又被對方短打突襲形成一、三壘有人的絕對危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷決定換投。接替登板的左投維西亞雖然一上場就投出保送形成「無人出局滿壘」，但他隨即展現冷靜的大賽心臟。他先是讓打者擊出淺層左外野飛球，成功壓制三壘跑者不敢躁動，接著再飆出關鍵三振、隨後壓迫打者擊成右外野飛球出局，奇蹟般地在滿壘困境中全身而退。完成任務後，維西亞在投手丘上激動怒吼，激勵全隊士氣，而回到休息區的山本由伸也立刻上前給予擁抱，表達最深謝意。日本球迷更是在社群媒體上瘋狂洗版，大讚維西亞：「那個熱血的男人回來了」、「這根本是神級的救援！」除了牛棚表現亮眼，總教練羅伯斯也在賽前談到山本由伸獨特的標槍投擲（Javelin Throw）與遠距離傳球等訓練法。羅伯斯指出，傳統西方棒球訓練導致傷兵過多，而山本找到了一套適合自己的科學調整法，連強打貝茲（Mookie Betts）也開始模仿學習。羅伯斯強調：「優秀的運動員應該思考『為什麼這樣做』，而不僅是盲目跟從，山本的準備方式正為球隊帶來新的啟發。」山本由伸今日投出本季最長的6局，防禦率下降至2.50，順利收下第2勝。他在賽後採訪中提到，今日的控球感覺比前兩場更好，雖然在第7局遇到挑戰，但看著維西亞守住勝果讓他信心大增。對於首度在大聯盟賽場對戰昔日強敵岡本和真，山本表示：「能在這個舞台交手非常開心，雖然最後一打席被他打得很好，但整體的對戰策略還算成功。」