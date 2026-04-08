有網友在Threads發文分享，喝完連鎖手搖飲十二韻的玫瑰茶後，半夜竟連跑6次廁所，此文一出引發大批過來人共鳴，事實上，相關貼文近期在社群上掀起討論，而店家過去也曾提醒，玫瑰系列飲品飲用後可能出現「舒暢現象」，首次嘗試建議適量。至於為何有人喝了特別有感，營養師也點出關鍵，因玫瑰花含有單寧酸，可能刺激腸胃黏膜、加速腸道蠕動，對腸胃較敏感的人來說，就可能因此引發腹瀉。
近日有網友在Threads發文崩潰表示，自己喝完十二韻的玫瑰茶後，半夜竟「炸了6次廁所」，最後只能苦笑直呼「這波是拉完了」。貼文曝光後，立刻釣出一票苦主留言認親，不少人直說「秒懂」，相關討論也迅速在社群延燒。
從留言區來看，不少人都有類似經驗。有人說「比早餐店大冰奶還強」、「喝完那天清腸到凌晨四點，感覺宿便都沒了」網友稱「最兇殘的玫瑰飲」，甚至笑說，喝完隔天沒預約大腸鏡真的太可惜了，也有人形容「上廁所，上得比上班還久」。
業者提醒：首次建議先試喝300cc
事實上，從飲品杯身貼紙內容可見，業者早已針對這款玫瑰茶標示清楚提醒事項。貼紙上寫著「玫瑰茶飲用前小叮嚀」，並註明草本玫瑰易使腸道順暢，首次請先試喝300cc，無明顯體感反應即可再酌量增加。貼紙也進一步標示，飲用後約2-3小時會有舒暢現象，並提醒孕婦及小孩不建議飲用。
營養師揭原因：單寧酸可能刺激腸胃蠕動
針對為何玫瑰茶可能讓部分人喝完後頻繁跑廁所，也有保健食品原料商與營養師在網路留言解釋原因。保健食品原料商指出，玫瑰花茶含有單寧酸、多酚類以及揮發油等成分，可能刺激腸胃黏膜，進一步促進腸道水分增加與蠕動速度，因此部分人飲用後會有較明顯的排便反應。
另有營養師表示，玫瑰花含有大量單寧酸，確實可能刺激腸胃黏膜、加速腸道蠕動，若本身屬於腸胃敏感體質，較容易因此出現腹瀉情況。營養師也提醒，若喝完「拉得很嚴重」，通常代表本身腸道就比較敏感，建議這類族群不要太常喝，以免增加腸胃負擔。
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從留言區來看，不少人都有類似經驗。有人說「比早餐店大冰奶還強」、「喝完那天清腸到凌晨四點，感覺宿便都沒了」網友稱「最兇殘的玫瑰飲」，甚至笑說，喝完隔天沒預約大腸鏡真的太可惜了，也有人形容「上廁所，上得比上班還久」。
業者提醒：首次建議先試喝300cc
事實上，從飲品杯身貼紙內容可見，業者早已針對這款玫瑰茶標示清楚提醒事項。貼紙上寫著「玫瑰茶飲用前小叮嚀」，並註明草本玫瑰易使腸道順暢，首次請先試喝300cc，無明顯體感反應即可再酌量增加。貼紙也進一步標示，飲用後約2-3小時會有舒暢現象，並提醒孕婦及小孩不建議飲用。
營養師揭原因：單寧酸可能刺激腸胃蠕動
針對為何玫瑰茶可能讓部分人喝完後頻繁跑廁所，也有保健食品原料商與營養師在網路留言解釋原因。保健食品原料商指出，玫瑰花茶含有單寧酸、多酚類以及揮發油等成分，可能刺激腸胃黏膜，進一步促進腸道水分增加與蠕動速度，因此部分人飲用後會有較明顯的排便反應。
另有營養師表示，玫瑰花含有大量單寧酸，確實可能刺激腸胃黏膜、加速腸道蠕動，若本身屬於腸胃敏感體質，較容易因此出現腹瀉情況。營養師也提醒，若喝完「拉得很嚴重」，通常代表本身腸道就比較敏感，建議這類族群不要太常喝，以免增加腸胃負擔。