有網友在Threads發文分享，喝完連鎖手搖飲十二韻的玫瑰茶後，半夜竟連跑6次廁所，此文一出引發大批過來人共鳴，事實上，相關貼文近期在社群上掀起討論，而店家過去也曾提醒，玫瑰系列飲品飲用後可能出現「舒暢現象」，首次嘗試建議適量。至於為何有人喝了特別有感，營養師也點出關鍵，因玫瑰花含有單寧酸，可能刺激腸胃黏膜、加速腸道蠕動，對腸胃較敏感的人來說，就可能因此引發腹瀉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲十二韻官網也有提到，玫瑰茶喝一杯就會相當有感覺。（圖／翻攝官方粉專）
▲十二韻官網也有提到，玫瑰茶喝一杯就會相當有感覺。（圖／翻攝官方粉專）
近日有網友在Threads發文崩潰表示，自己喝完十二韻的玫瑰茶後，半夜竟「炸了6次廁所」，最後只能苦笑直呼「這波是拉完了」。貼文曝光後，立刻釣出一票苦主留言認親，不少人直說「秒懂」，相關討論也迅速在社群延燒。

從留言區來看，不少人都有類似經驗。有人說「比早餐店大冰奶還強」、「喝完那天清腸到凌晨四點，感覺宿便都沒了」網友稱「最兇殘的玫瑰飲」，甚至笑說，喝完隔天沒預約大腸鏡真的太可惜了，也有人形容「上廁所，上得比上班還久」。

業者提醒：首次建議先試喝300cc

事實上，從飲品杯身貼紙內容可見，業者早已針對這款玫瑰茶標示清楚提醒事項。貼紙上寫著「玫瑰茶飲用前小叮嚀」，並註明草本玫瑰易使腸道順暢，首次請先試喝300cc，無明顯體感反應即可再酌量增加。貼紙也進一步標示，飲用後約2-3小時會有舒暢現象，並提醒孕婦及小孩不建議飲用。

營養師揭原因：單寧酸可能刺激腸胃蠕動

針對為何玫瑰茶可能讓部分人喝完後頻繁跑廁所，也有保健食品原料商與營養師在網路留言解釋原因。保健食品原料商指出，玫瑰花茶含有單寧酸、多酚類以及揮發油等成分，可能刺激腸胃黏膜，進一步促進腸道水分增加與蠕動速度，因此部分人飲用後會有較明顯的排便反應。

另有營養師表示，玫瑰花含有大量單寧酸，確實可能刺激腸胃黏膜、加速腸道蠕動，若本身屬於腸胃敏感體質，較容易因此出現腹瀉情況。營養師也提醒，若喝完「拉得很嚴重」，通常代表本身腸道就比較敏感，建議這類族群不要太常喝，以免增加腸胃負擔。

▲十二韻玫瑰茶有提供飲用前的小提醒，建議第一次先喝300cc後再斟酌飲用。（圖／翻攝Threads）
▲十二韻玫瑰茶有提供飲用前的小提醒，建議第一次先喝300cc後再斟酌飲用。（圖／翻攝Threads）

相關新聞

茶湯會蜜柑鐵觀音88折！老賴蘋果青、UG濃抹茶　4月手搖飲料新品

營養師認證飲控也能喝！植蘊手搖飲料真實口感　一沐日牡丹花開賣

春捲中毒140人受害！上吐下瀉時能喝運動飲料嗎？營養師：先不要

下雨衣服好難乾！譚敦慈私房3招「室內乾衣術」：隔天衣服就能穿