效力於洛杉磯天使隊的左投菊池雄星（Yusei Kikuchi），在今（8）日主場迎戰亞特蘭大勇士隊的比賽中，寫下了職業生涯的重要里程碑。他在第3局上場解決首名打者馬泰歐（Mateo）後，大聯盟生涯總投球局數正式突破1000局大關，成為大聯盟歷史上第6位達成此成就的日籍投手。

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展現長年穩定性　菊池雄星躋身傳奇名單

現年34歲的菊池雄星，自2019年加盟西雅圖水手隊展開美職生涯以來，先後轉戰多倫多藍鳥、休士頓太空人及現東家天使隊。儘管生涯通算戰績為48勝59敗，勝率未過半，但他憑藉著極佳的耐操性與職業意識，近3年皆能穩定完成聯盟規定的投球局數（規定投球回），成為球隊輪值中不可或缺的左投戰力。

隨著今日達成1000局紀錄，菊池雄星也正式進入日籍投手的傳奇殿堂。在他之前的五位大前輩皆是家喻戶曉的名將：

野茂英雄： 1976局

達比修有： 1778局

黑田博樹： 1319局

大家友和： 1070局

田中將大： 1054局

菊池雄星： 1000局（持續增加中）

花卷東學長發威　天使球場見證紀錄誕生

值得一提的是，菊池雄星今日是在天使隊主場達成這項成就。身為大谷翔平在花卷東高校的資深學長，菊池在美職賽場上的奮鬥精神一直備受肯定。今日賽場上也出現了天使隊特有的「武士兜」慶祝儀式，隊友們紛紛向這位資深左投致敬。

轉戰四球隊的韌性　菊池成日籍投手典範
在大聯盟生存不易，能夠跨越4支球隊並累積千局投球，證明了菊池雄星的球質與調整能力始終維持在頂尖水準。在現役球員中，他與達比修有是少數仍在大聯盟穩定產出局數的日籍先發投手。

對於達成此紀錄，現場評論員指出，菊池的優勢在於他不斷進化的球速與控制力，即便步入30歲中段，依然能展現出高品質的投球內容。這1000局的背後，代表的是無數次的訓練與對抗強敵的堅持。
 

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