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▲潘瑋柏的女兒已經5歲多了，只見她在照片中露出一點點眼尾，被粉絲認為與潘瑋柏神似。（圖／宣云小紅書）

▲潘瑋柏（右）結婚3年後才和宣云（左）補辦婚禮、公開婚紗照。（圖／宣云小紅書）

45歲男星潘瑋柏2020年與「最美空姐」宣云（Luna）宣布結婚，同年夏天女兒出生，潘瑋柏當上新手爸爸，如今女兒也已5歲多，正是活潑可愛的年紀。宣云日前分享度假美照時，就罕見曝光了女兒的照片；只見女兒拿著玩具手機擋在臉前，只露出眼尾，相當俏皮可愛，許多粉絲看了立刻笑說女兒真的很像爸爸，即便只有眼尾，也看得出來眼型一模一樣，基因不會騙人。近日宣云在自己社群上曬出度假美照，只見她帶著女兒去海島遊玩，女兒穿著可愛的公主裙，低頭在草地上喝椰子水；另一張照片則是宣云與女兒的自拍，女兒用玩具手機擋住自己的臉，只露出眼角，偷偷望向鏡頭，看起來超級可愛。這也是潘瑋柏夫妻少數分享的幾張關於女兒的照片，因此立刻引發粉絲關注。大家看了紛紛留言：「小公舉（主）完美繼承了爸爸的鏡頭感嘛，未來的小明星」、「雖然眼睛就露出來一點點，但是能看出來像爸爸」、「這個眼尾就是爸爸的眼尾啊」、「他女兒都5歲了啊」、「眉眼都是潘帥翻版」、「小裙子特別可愛」、「已經一晃過去5年了嗎」。另外，由於潘瑋柏為了保護家庭，在外鮮少提及女兒，因此也有不少網友根本不知道潘瑋柏早已當爸，看到照片後還驚訝直呼，「原來潘瑋柏有小孩？」、「他家好低調，完全記不得他有小孩了」、「潘瑋柏都有女兒了？媽呀」、「他什麼時候生的，我完全沒印象呀」。其實潘瑋柏和宣云是先上車後補票，宣布結婚沒多久女兒就出生了，因此一開始，潘瑋柏才很少談到女兒，不想要外界過度關心此事。可如今多年過去，他和宣云感情穩定，2023年還在峇厘島補辦婚禮，看得出潘瑋柏也越來越享受家庭和諧氛圍，應該是因此才不再反對女兒照片曝光。