我是廣告 請繼續往下閱讀

對於中東戰爭導致塑膠原料受影響，塑膠製品如塑膠袋等傳出缺貨，而經濟部預計額外增加塑膠袋產量。不過，環境部持續推動減塑，環境部長彭啓明強調，尊重經濟部出發點，但塑膠使用量減少仍是目標。行政院日前召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，針對中油四輕運作後原料乙烯產量擴大產能最高3萬噸，中游塑膠原料聚乙烯產量，將從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高，使塑膠袋產量每月可增加5000噸，相當於12.5億個1斤塑膠袋。而彭啓明今（8）日在立法院被問及此事表示，塑膠原料的減產是共識，如包裝材料減少，不要使用過多塑膠，這是長期推動的政策；不過，因生活型態的改變，像是外送平台的增加，塑膠使用量也持續上升，但同時市面上的環保概念愈來愈多，盼能找到平衡點。彭啓明提到，目前仍是希望塑膠產量逐步減少。他表示，此次全世界面臨原物料競爭，許多塑膠產品可能並非台灣在地產生，而是從境外輸入，也比較便宜；盼以台灣而言，使用二次循環料的再生塑膠力量，達到20%至30%。經濟部出發點是希望不要讓民眾生活不便，彭啓明說明，這部分是尊重的，但也有在內部會議中提出意見，而經濟部響應「袋袋相傳」的循環袋回收作業；因此在討論過程中，為了穩定民生物價，主要是以不要造成民眾不方便的角度。不過，以環境部來說，必須讓塑膠使用量減少，造成最低的環境衝擊是目標。