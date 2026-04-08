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▲李貞秀赴內政委員會質詢，不過，劉世芳並未答詢。

具國籍爭議的民眾黨立委李貞秀今（8）日在立法院內政委員會質詢，內政部長劉世芳上台後再度重申，「李女士無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員」，並拒絕備詢；李則砲轟，中選會變成民進黨的中選會了嗎？並詢問多項問題，不過，劉世芳以及中選會選務處長王曉麟均未回應。立法院內政委員會今排審攸關18歲公民權的「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，以及「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案等案。李貞秀質詢時表示，請劉世芳、王曉麟上台備詢，劉世芳上台後表示，報告主席，行政院長卓榮泰昨天接受立法院大院裡有關內政的質詢時，卓有提到，行政院所有的首長，沒有義務接受一位不具備合法資格的立委在立院備詢，這是行政院對憲法的忠誠遵守。劉世芳說銘，卓院長上台後，是基於對院長主持會議的尊重，站在對面的李貞秀女士，並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，並不符合兩岸人民關係條例、國籍法的規定，落實對中華民國的單一效忠，「李女士無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府，而不是台灣政府」。李貞秀反問，中配是外國人嗎？沒辦法回答是不是？中華民國修憲了嗎？不過，劉並未回應。李貞秀接著詢問中選會，有關於中選會提名委員等問題，王曉麟並未回應，引起李不滿，直呼「中選會是獨立的選務機關！」王僅稱，尊重每一位備詢官員的發言權利。李貞秀批評說，中選會變成民進黨的中選會了嗎？中選會不是要維持行政中立嗎？要求程序發言，會議主席廖先翔則說明，應該是在詢答結束後，才有程序發言。李貞秀直言，他要怎麼主張其權利？他的當選證書，是中選會發給他的；廖先翔回應，每一位行政官員，無論有沒有發言或沉默，都是一種意見的表達，他充分尊重每一位官員發言的權利。李貞秀接著對「空氣」詢問多項有關於中選會業務問題、要求提供書面資料，直到質詢結束。