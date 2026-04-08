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民進黨台北市長人選難產，選對會傳出在考慮立委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農等，而沈伯洋參選的討論更是引起網友兩極反應。對此，《美麗島電子報》市長吳子嘉認為，沈伯洋之所以被列入討論，是因為被總統賴清德欽定，但案子反而在選對會被擋，顯示內部有派系壓力，恐怕是蘇系擔心沈伯洋參選會影響新北市長候選人蘇巧慧的選情。吳子嘉昨在《董事長開講》中分析，沈伯洋的名字一旦浮上檯面，意味鄭麗君已沒戲，因為沈伯洋是總統兼任黨主席賴清德「欽定」，若無賴清德首肯，沈伯洋不可能進入選對會的實質討論名單。然而，選對會也是由各派系代表組成，人選定案後才送交中常會或中執會，而民進黨原排定8日召開中執會，預期通過沈伯洋參選案，如今案子在選對會就被擋下來，顯示壓力來自黨內。吳子嘉認為，這股阻力恐怕很大程度來自「蘇系」，對沈伯洋選台北市長有疑慮，因為沈伯洋只要投入戰局，綠營在北部的選情會受到很大的影響，蘇巧慧也會被波及。不過，儘管目前提名受阻，吳子嘉仍預測，在賴清德的意志下，最終代表綠營參選台北市長的人選，極大機率還是沈伯洋。