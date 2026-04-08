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▲網紅「八寶粉元」曾在YT頻道分析李秉諭（中）命盤中的有破軍命格，藏著過人的體貼與重情特質，細心的暖男特質，寫在命盤裡。（圖／翻攝自八寶粉元@YouTube）

「就是前輩好友的關係，平常互相照顧，是正常的交友關係。針對當時行車過程中造成的交通違規，藝人本人已深刻檢討，未來會更加注意行車安全。」

今日娛樂圈最震撼的新聞，莫過於AcQUA源少年成員「貢丸」李秉諭被拍到貼心接送「啦啦隊女神」峮峮的畫面。相差15歲的姐弟互動引發全網熱議，不少網友驚呼這對組合太新鮮。其實，網紅「八寶粉元」先前在YT頻道，就曾解析貢丸命格裡帶有「破軍」，藏有過人的體貼與重情特質，細心的暖男特質，都寫在命盤裡。在「八寶粉元」的解析中，2005年出生的貢丸李秉諭，命宮主星是極具創造力且不受拘束的「破軍」。八寶粉元指出，破軍坐命的人非常適合演藝圈，因為他們「跳痛」、不喜歡受約束，且腦中充滿天馬行空的創意。「破軍的人生觀不在於存錢，而是在於體驗人生、創造不同的東西。」八寶粉元解析，這也解釋了為什麼貢丸從小學二年級看到YouTube影片後，就毅然決定放棄小提琴、改練「把頭放在地上轉」的街舞，這種勇於突破現狀的衝勁，正是破軍的典型特質。貢丸的命盤最特別之處，在於他的破軍星落在地支戌位。八寶粉元強調：「一般的破軍是不太管別人的，但他這顆破軍非常重視身邊的人與家人。」八寶粉元指出，貢丸命宮中還帶有一顆小吉星右弼。八寶粉元分析：「這代表他很有同理心。跟貢丸在一起的人，會覺得他有時候有點不受控、難搞，但在你想罵他的時候，他突然做一個舉動就會讓你瞬間融化。」雖然外在是充滿衝勁的「殺破狼」格局，但八寶粉元揭露貢丸的「福德宮」其實非常穩重，坐擁武曲、天府。這代表他在夜深人靜時，思維非常成熟，價值觀不會偏離太多，靈魂深處渴求的是一種平穩、能安心過日子的生活。而關於和峮峮的關係，李秉諭經紀人回覆《NOWNEWS今日新聞》表示：