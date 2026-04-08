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紐約洋基隊今（8）日在主場展現強大韌性，憑藉著替補內野手羅沙里奧（Amed Rosario）生涯第3次的單場雙響砲表現，在比賽後段發動猛烈反撲。洋基隊在第8局灌進4分大局，最終以5：3逆轉擊敗奧克蘭運動家隊，成功奪下本季第5場勝利，持續維持開季不敗氣勢。本場比賽的頭號功臣非羅沙里奧莫屬。過去曾效力大都會與守護者的他，今日罕見地獲得先發機會對抗右投，而他也沒辜負總教練布恩（Aaron Boone）的期待。羅沙里奧先是在第2局擊出個人賽季首轟幫助球隊先馳得點，更在關鍵的第8局，於球隊僅落後1分時，從前洋基隊友萊特（Mark Leiter Jr.）手中轟出價值連城的逆轉3分砲。這記飛行距離長達414英呎的重彈直擊洋基球場左外野看台，羅沙里奧激動的慶祝動作也點燃全場氣氛。這是他職業生涯近5年來首度單場演出雙響砲，一人便包辦了球隊5分中的4分打點。運動家隊今日由前洋基投手萊特在第8局登場護領先，沒想到他卻在熟悉的球場踢到鐵板。洋基隊該局先由貝林傑（Cody Bellinger）與萊斯（Ben Rice）接連擊出安打，隨後史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出帶有打點的幸運安打將分差縮小至1分。在無人出局一二壘有人的局面下，萊特面對今日手感火燙的羅沙里奧，一顆失投的指叉球（Splitter）直接被送出牆外。運動家隊原本3-1的領先優勢在瞬間化為烏有。帶著2分領先進入9局，洋基隊派出本季表現極為穩定的終結者貝德納（David Bednar）。他雖然在對決麥尼爾（Jeff McNeil）時一度落入壞球落後，但隨即找回準星送出三振，最終順利拿下3個出局數，收下個人本季第5次救援成功。洋基隊先發投手施利特勒（Cam Schlittler）今日主投5局送出7次三振，雖然在第3局遭遇亂流失掉3分，但展現了優異的控球，本季累積16.2局投球至今尚未投出任何保送。