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國民黨的三大咖，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安及黨主席鄭麗文現階段都有明顯的政治動作，分別也累積了不少政治能量，競合關係明顯，但盧、蔣、鄭三人現階段的操作對國民黨來說，卻又能以分進合擊之勢，建構出「輔選鐵三角」的格局，對年底藍軍的選情，仍會有一定加分之效果。先來看2028最可能的人選盧秀燕，她甫從美國訪問回台，便針對軍購發表言論，直稱可接受八千億到一兆元的對美軍購，雖然和黨中央3800億+N的態度在字面上有一定的出入，但細看她的內容，其實某程度的是在幫國民黨對所謂的「N」做補充敘述 ; 而她的訪美除了是為自己可能參選2028鋪墊政治能量、拉高格局視野外，也可說是和鄭麗文的出訪對岸進行分進合擊，同時呼應國民黨傳統「親美和中」的路徑，進而抵銷綠營攻堅國民黨親中的力道。至於蔣萬安，近期接連推出非常多照顧下一代與體諒父母照顧孩子辛苦的暖心政策，包括生生喝鮮乳、免費營養午餐、育兒父母彈性提早一小時下班等，這些政策或政績不僅多讓其他縣市跟進外，也呼應了其「三寶爸」的定位，強化了其人設的柔性特質，加上他對敏感議題勇於表態，同時對綠營攻堅多直球對決，更強化了「抗綠先鋒」的形象建構，進而成就「剛柔並濟」的人設，除了鞏固藍軍支持者外，更有機會進取中間選民。特別是因為蔣的施政滿意度與支持度不斷攀升，更制約了綠營北台灣縣市候選人的提名進程，被點名的戰將多不願出戰台北市，連帶影響了周邊縣市的提名，倘綠營北部縣市的提名人選不夠亮眼或缺乏政治能量，具戰將特質的新北市蘇巧慧反而有被「孤立」或被藍軍強將「包抄」的危機，在這種情況下，蔣萬安反而能騰出手來全台輔選，成為最大母雞、最強的輔選天王，對藍軍選情絕對是大利多。再來看國民黨主席鄭麗文，她七日出訪對岸，極可能會和對岸領導人習近平會晤，即便綠營酸度破表，但鄭麗文仍是「雖千萬人吾往矣」，畢竟她從競選主席時，就將兩岸議題設定為主軸，上任後仍直切兩岸議題，不僅希望作為她的自身定位，也期待藉以重拾國民黨在兩岸議題處理能力的手感，這次只要能夠帶回對台灣有利的資源，同時在互動過程中守住立場，除了鄭本身能加分並與藍營天王平起平坐外，對國民黨也會是利多，更可能藉「和平牌」將綠營慣用的「抗中牌」打出一個破口。從以上分析來說，盧、蔣、鄭可謂是各擅勝場，各有優勢，且各方互補的可能性也極高，不論是為國民黨的定位或是年底選舉 ; 盧藉對美關係強化鋪墊能量，但也能與鄭相互呼應成就「盧鄭雙核心」的概念，放大競合關係合作的面向，不致與鄭展開明顯的博弈，讓綠營有可趁之機。盧蔣更是姊弟情深，即便蔣的能量不斷拉升，但蔣對於2028的意願不高，倘盧表明意願，蔣對其力挺當無懸念，而盧有了江啟臣在台中接班，更有餘力全台輔選強化威望及戰功 ; 蔣也如前述，綠營北部強將多不願戰，蔣的能量已明顯制約綠營佈建，當然就更有能量全台助選，屆時盧蔣分進合擊拉抬藍白候選人，甚至能夠讓危險選區都轉危為安，盧蔣旋風更會使國民黨吃下定心丸，更有助於勝選。而鄭麗文這次赴對岸訪問，不僅綠營集體唱衰，甚至連藍營內部都有質疑的聲音，深怕影響年底選舉，這些唱衰與質疑或反而能夠讓鄭更以如履薄冰的心態謹慎言行，收斂原來較外顯的鋒芒，全心聚焦在為台灣謀求利益與資源 ; 畢竟聰明如鄭者，只要這次的對岸行，能夠減低綠營的批評，除了她自己政治能量會顯著提升外，國民黨也能找到突破綠營「抗中牌」的破口，當更有利於年底選舉，更能與盧蔣的助選戰力做呼應，建構年底藍軍輔選的「鐵三角」。綜合來說，盧、蔣、鄭三人現今政治操作的重點雖未必完全相同，盧強化對美關係、蔣凸顯政績政策、鄭切入兩岸關係希望能為藍軍找回往日手感，但這些操作不僅對藍軍的議題設定有其助益，也可為年底選舉產生分進合擊的效果，更能對2028年大選提早練兵，就算有心人可能會以權謀論或放大競爭關係希望吹皺一池春水讓藍軍內鬨，但以盧、蔣、鄭三人現今的共同利益來說，和則兩利或許仍是他們三人未來的政治路徑中最好的註解。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com