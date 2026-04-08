中東戰爭仍混亂不定，在此之下，全球資產格局正進行新一輪的重大變化。財經專家阮慕驊指出，全球資產「豬羊變色」，本週全球主要資產今年以來表現排行榜，出現與過去三年極大的不同，大宗物資今年漲了3成，被稱作「數位黃金」的寵兒比特幣卻跌了2成，他認為，世界正走向「脫虛入實」的轉折時刻。
阮慕驊在個人臉書上發文表示，觀察本週全球主要資產今年以來表現排行榜，出現與過去三年極大的不同。首先，表現最好的是包含能源股在內的大宗物資（DBC）今年漲了31.2%，表現最差的是比特幣今年跌了23%。
過去數年，這兩類資產的地位幾乎是完全相反的。他指出，大宗物資通常表現都是年度最差的幾名，例如2023年，全球所有大類資產都上漲，但只有大宗物資下跌。
比特幣則向來是全球大類資產的當紅炸子雞，2019到2021年，以及2023和2024年，比特幣都是年度排行榜第一名，但2025年和今年卻落得年度表現最差。
阮慕驊分析，中東戰爭可能正從根本上改變過去多年來的全球經濟和金融結構，這從大宗物資和比特幣的價格變化，可以發現這個趨勢。
這樣豬羊變色的跡象，他強調，大宗物資與比特幣的價格消長是反映出「脫虛入實」的趨勢，當戰爭開打且結構性改變了全世界能源結構，人們開始意識到實物資產的存在價值，油、天然氣、糧食，甚至水和空氣，才是人類賴以生存的關鍵，而非虛擬資產的比特幣。
也因為如此，阮慕驊表示，小到個人的投資和資產配置，大到人類的生存和發展，都應該以不同的視角來看待。他意識到，未來世界的秩序和格局正在重塑，世界走到了轉折時刻。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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過去數年，這兩類資產的地位幾乎是完全相反的。他指出，大宗物資通常表現都是年度最差的幾名，例如2023年，全球所有大類資產都上漲，但只有大宗物資下跌。
比特幣則向來是全球大類資產的當紅炸子雞，2019到2021年，以及2023和2024年，比特幣都是年度排行榜第一名，但2025年和今年卻落得年度表現最差。
阮慕驊分析，中東戰爭可能正從根本上改變過去多年來的全球經濟和金融結構，這從大宗物資和比特幣的價格變化，可以發現這個趨勢。
這樣豬羊變色的跡象，他強調，大宗物資與比特幣的價格消長是反映出「脫虛入實」的趨勢，當戰爭開打且結構性改變了全世界能源結構，人們開始意識到實物資產的存在價值，油、天然氣、糧食，甚至水和空氣，才是人類賴以生存的關鍵，而非虛擬資產的比特幣。
也因為如此，阮慕驊表示，小到個人的投資和資產配置，大到人類的生存和發展，都應該以不同的視角來看待。他意識到，未來世界的秩序和格局正在重塑，世界走到了轉折時刻。
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