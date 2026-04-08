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高雄市議員林智鴻今（8）日於部門質詢時憂心老舊、畫素低、故障率高的監視器，恐將成為運用「主權AI」追緝犯罪的破口，且多數監視器竟仰賴原應以「守護治安」為本務的員警修繕，目前所運用監視器佔約18%之廠牌，去年還曾爆發「中國貼牌貨」假國產爭議。另外，林智鴻指出，警察局為全市府唯一運用指紋、臉部辨識做差勤管理的局處，卻運用2年多前已被質疑是中國貼牌「洗產地」的機台，資安意識實在有待加強。林智鴻也根據方面警察局去年11月統計數據認為，該局轄管全市23346支監視器當中，機齡逾8年佔64%為14878支，亦有14%共3536支低於100萬畫素，遠低於現行國際AI犯罪監控「行為、車牌、人臉」動輒數百萬畫素之辨識最低規格需求；且同一份資料中，全是監視器在統計當下的故障率為6%，共1385支故障「並不算低」，但再比較另份統計，去年度全市經修繕之15809支監視器，竟有9775支，高達62%是警察自己修的。又據細部統計，修理最多支監視器的，還是林智鴻選區「鳳山分局」共1533支，這種人力運用也啟人疑竇「是否因為資源、預算不足，令警察局出此下策，減少打擊犯罪戰力！」更別提員警是否都受過相關專業訓練，誠有疑義，為了維修必須爬高、接電所衍生的工安意外風險，更令人擔憂。林智鴻也指出，警察局統計資料中，皆無中國製監視器，但赫然發現去年5月曾涉嫌「進口中國監視器改標台製」，主機還連回中國伺服器，遭送檢調偵辦的大廠「昇銳電子」製造或進口之產品，共4195支佔全市17.97%，由於監視器不若電腦、網路設備需提報資訊計畫採購，僅能交由局處個別把關資安疑慮，若有不慎，全市影像恐將成為中國情蒐來源，甚至未來相關器材若連接主權AI，會否「門戶大開」受到中國逆向攻擊，更是不堪設想。他更指出，警察局目前所運用作為「上下班打卡」的指紋、臉部辨識機台，其中竟有2023年就曾被台北市議員踢爆的「疑似中國貼牌貨」，該批貨品之中資製造商，更是與中國人民解放軍有合作關係的「熵基科技」，未料事隔兩年多，高市警察局竟仍在使用，人民保母的勤休資料、生物特徵恐怕全都「送中」。林智鴻主張，為了對接主權AI「Token時代」的治安管理應用，監視系統應全面提升畫素，以因應後續AI治理，更應充實預算「讓員警回歸本務，而非充作維修工」，並嚴格要求檢視相關品牌「中國貼牌」疑慮；至於有疑慮的指紋、臉部辨識機台，他主張早在相關新聞爆發時就該全面汰換，如今更應亡羊補牢，以防破口擴大。