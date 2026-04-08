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中東戰爭推升油價高漲，國內線機票又凍漲，國籍航空業者苦不堪言。華信航空董事長陳大鈞指出，飛花蓮航線載客率只有兩、三成，加上敬老優惠五折，「好像跟自強號在拼一樣」。華信機票票價，高雄花蓮2329元、台中花蓮2472元。陳大鈞表示，華信油價占成本13%，隨著油價上揚，近期已經佔成本21％。油價上漲，搭人數又不多，「去年11月15日高雄飛花蓮的航班，機上只有5個乘客」。台鐵高雄到花蓮票價859元，跟五折後的票價僅差300元。陳大鈞說，高雄花蓮航線載客率只有兩成、台中花蓮也僅有三成，加上敬老優惠打五折，根本在跟自強號拼一樣。在油價上漲下，今年華信恐怕會虧損一成。他直呼，國內並非沒有其他交通工具抵達花蓮，搭乘率又低，期待讓量能先去供應供不應求的航線。陳大鈞指出，國內線票價不能漲，花蓮航線載客率又低，相對於台北台東航線雖然也是虧損航線，但是載客率至少有四成，希望花蓮航線不要再飛了，「不要再沒有意義的苦撐了」。過去一年花蓮航線搭乘率較高的時間，僅是因為花蓮光復災情，華信提供花蓮航線5折優惠機票，才有達到載客率七成到八成。但仍是不敵其他熱門航線。陳大鈞說，華信本周訂位高雄飛馬祖載客率已達94%，馬祖飛高雄也有87%，還不包含現場購買；其餘高雄飛金門99.39%、回程88%，台中飛金門86.5%、回程82%，松山飛金門86%、回程85%。陳大鈞大吐苦水，機票票價上一次漲價距今已經26年，單單14年的時間，知名品牌牛肉麵都從115元漲到185元，民航局在松山機場每坪租金漲幅也有22.76%，但華信現在機票卻還是不能調漲。