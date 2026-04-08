3月底有許多戲劇、電影都做出不錯的成績，其中張凌赫、田曦薇主演的陸劇《逐玉》帶動了許多舊片重登熱播榜，吳慷仁和孫儷合作的《危險關係》，上演情感中的PUA，雙強互飆演技相當精彩，《NOWNEWS今日新聞》整理出LINE TV、愛奇藝、HamiVideo、Myvideo最新一週收視排行榜，愛奇藝還有短劇排行。

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▲《逐玉》拿下愛奇藝周榜冠軍。（圖／愛奇藝）
▲《逐玉》拿下愛奇藝周榜冠軍。（圖／愛奇藝）
愛奇藝《逐玉》攻佔冠軍　《愛你》再度翻紅

1.《逐玉》

2.《你好1983》

3.《冬去春來》

4.《危險關係》

5.《愛你》

6.《成何體統》

7.《鋼鐵森林》

8.《RUNNING MAN》

9.《寧安如夢》

10.《一笑隨歌》

▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV）
▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV）
《逐玉》帶動　《度華年》重登LINE TV榜單

1.《豐塵兄弟！》

2.《逆轉球團》

3.《向流星許願的我們》

4.《孤獨的美食家 第11季》

5.《百分之一相對論》

6.《寶島西米樂》

7.《整形過後》

8.《REBOOT》

9.《全城地圖：最強明星隊》

10.《度華年》

▲HamiVideo影劇館每週排行0406。（圖／HamiVideo）
▲HamiVideo影劇館每週排行0406。（圖／HamiVideo）
HamiVideo電影、戲劇、動漫排行

1.《神與律師事務所》

2.《搜查瑠公圳》

3.《天劫倒數2：大遷徙》

4.《天劫倒數》

5.《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵-等級提升改變人生命運 特別篇》

6.《one in a mill10n》

7.《逆轉球團》

8.《雞鬥士》

9.《葬送的芙莉蓮S2》

10.《豐塵兄弟！》

▲MyVideo熱門收視排行榜。（圖／MyVideo）
▲MyVideo熱門收視排行榜。（圖／MyVideo）
Myvideo動作驚悚片奪冠　客語影集緊追

1電影《捍衛任務：復仇芭蕾》

2戲劇《都市開基祖》

3兒童《妙妙犬布麗 第三季》

4電影《去死吧，親愛的》

5動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》

6動漫《葬送的芙莉蓮 第二季》

7戲劇《正義女神》

8戲劇《榮耀：她們的法庭》

9電影《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵?等級提升改變人生命運~TVSP》

10電影《奇遇》

▲愛奇藝短劇周榜。（圖／愛奇藝提供）
▲愛奇藝短劇周榜。（圖／愛奇藝提供）
愛奇藝短劇榜　《星夜沉淪》渣男搞穿越上演追妻火葬場

1.《星夜沉淪》

2.《心動上上籤》

3.《危情合約》

4.《財閥小嬌妻：大叔，蓄謀已久日日哄》

5.《月光永不墜落》

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