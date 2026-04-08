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▲《逐玉》拿下愛奇藝周榜冠軍。（圖／愛奇藝）

▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV）

▲HamiVideo影劇館每週排行0406。（圖／HamiVideo）

▲MyVideo熱門收視排行榜。（圖／MyVideo）

▲愛奇藝短劇周榜。（圖／愛奇藝提供）

3月底有許多戲劇、電影都做出不錯的成績，其中張凌赫、田曦薇主演的陸劇《逐玉》帶動了許多舊片重登熱播榜，吳慷仁和孫儷合作的《危險關係》，上演情感中的PUA，雙強互飆演技相當精彩，《NOWNEWS今日新聞》整理出LINE TV、愛奇藝、HamiVideo、Myvideo最新一週收視排行榜，愛奇藝還有短劇排行。1.《逐玉》2.《你好1983》3.《冬去春來》4.《危險關係》5.《愛你》6.《成何體統》7.《鋼鐵森林》8.《RUNNING MAN》9.《寧安如夢》10.《一笑隨歌》1.《豐塵兄弟！》2.《逆轉球團》3.《向流星許願的我們》4.《孤獨的美食家 第11季》5.《百分之一相對論》6.《寶島西米樂》7.《整形過後》8.《REBOOT》9.《全城地圖：最強明星隊》10.《度華年》1.《神與律師事務所》2.《搜查瑠公圳》3.《天劫倒數2：大遷徙》4.《天劫倒數》5.《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵-等級提升改變人生命運 特別篇》6.《one in a mill10n》7.《逆轉球團》8.《雞鬥士》9.《葬送的芙莉蓮S2》10.《豐塵兄弟！》1電影《捍衛任務：復仇芭蕾》2戲劇《都市開基祖》3兒童《妙妙犬布麗 第三季》4電影《去死吧，親愛的》5動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》6動漫《葬送的芙莉蓮 第二季》7戲劇《正義女神》8戲劇《榮耀：她們的法庭》9電影《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵?等級提升改變人生命運~TVSP》10電影《奇遇》1.《星夜沉淪》2.《心動上上籤》3.《危情合約》4.《財閥小嬌妻：大叔，蓄謀已久日日哄》5.《月光永不墜落》