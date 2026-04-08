3月底有許多戲劇、電影都做出不錯的成績，其中張凌赫、田曦薇主演的陸劇《逐玉》帶動了許多舊片重登熱播榜，吳慷仁和孫儷合作的《危險關係》，上演情感中的PUA，雙強互飆演技相當精彩，《NOWNEWS今日新聞》整理出LINE TV、愛奇藝、HamiVideo、Myvideo最新一週收視排行榜，愛奇藝還有短劇排行。
愛奇藝《逐玉》攻佔冠軍 《愛你》再度翻紅
1.《逐玉》
2.《你好1983》
3.《冬去春來》
4.《危險關係》
5.《愛你》
6.《成何體統》
7.《鋼鐵森林》
8.《RUNNING MAN》
9.《寧安如夢》
10.《一笑隨歌》
《逐玉》帶動 《度華年》重登LINE TV榜單
1.《豐塵兄弟！》
2.《逆轉球團》
3.《向流星許願的我們》
4.《孤獨的美食家 第11季》
5.《百分之一相對論》
6.《寶島西米樂》
7.《整形過後》
8.《REBOOT》
9.《全城地圖：最強明星隊》
10.《度華年》
HamiVideo電影、戲劇、動漫排行
1.《神與律師事務所》
2.《搜查瑠公圳》
3.《天劫倒數2：大遷徙》
4.《天劫倒數》
5.《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵-等級提升改變人生命運 特別篇》
6.《one in a mill10n》
7.《逆轉球團》
8.《雞鬥士》
9.《葬送的芙莉蓮S2》
10.《豐塵兄弟！》
Myvideo動作驚悚片奪冠 客語影集緊追
1電影《捍衛任務：復仇芭蕾》
2戲劇《都市開基祖》
3兒童《妙妙犬布麗 第三季》
4電影《去死吧，親愛的》
5動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》
6動漫《葬送的芙莉蓮 第二季》
7戲劇《正義女神》
8戲劇《榮耀：她們的法庭》
9電影《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵?等級提升改變人生命運~TVSP》
10電影《奇遇》
愛奇藝短劇榜 《星夜沉淪》渣男搞穿越上演追妻火葬場
1.《星夜沉淪》
2.《心動上上籤》
3.《危情合約》
4.《財閥小嬌妻：大叔，蓄謀已久日日哄》
5.《月光永不墜落》
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1.《逐玉》
2.《你好1983》
3.《冬去春來》
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8.《雞鬥士》
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5動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》
6動漫《葬送的芙莉蓮 第二季》
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8戲劇《榮耀：她們的法庭》
9電影《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵?等級提升改變人生命運~TVSP》
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