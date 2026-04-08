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民進黨台北市長人選難產，選對會傳出在考慮立委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農等，而沈伯洋參選的討論更是引起網友兩極反應，部分網友認為沈伯洋長期主張「抗中保台」，導致負面聲量太高，但也有部分網友最新指出，沈伯洋「復興純血」加上建中、台大的學經歷可以為他加分。沈伯洋傳出有望投入台北市長選戰，在社群平台Threads上引起一番論戰，部分青鳥支持者認為「太浪費」、「糟蹋」，也有部分網友認為他「只會喊抗中保台」，藍營更狠酸沈伯洋「會讓蔣萬安瑟瑟發抖」，甚至反串喊出「唯一支持沈伯洋」。不過，最近在Threads上又有網友指出，沈伯洋的學經歷可望為他帶來人氣，尤其是就讀私立復興中小學的「復興純血」，加上建中、台大等第一志願學歷，網友認為，沈伯洋若要讓台北中間選民有好印象，一定要打這張牌，引起更多網友附和表示：「學經歷這麼顯赫，拜託不要這麼低調啊」、「復興純血對某些人真的很重要，寫出來就對了」、「憑這個復興幼小中純血，直覺以為是父母系外省第二代」、「台北人不是都愛高材生嗎？」等。