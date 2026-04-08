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中油連續6年虧損， 負債比已高達92％，近期又因為伊朗戰爭吸收大量燃料成本，恐面臨破產危機。因此，經濟部同意要對中油增資1,687億元，並也提到要以《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》特別預算餘裕進行撥補。但經濟部長龔明鑫回應，目前撥補金額跟形式都還沒確定，現在還在行政院討論。中油過去6年連續虧損，截至2025年底累積虧損已達804億元，負債率超過93%；若以中油實收資本額1300億元計算，累積虧損已經高達6成，早已觸發《公司法》第211條第1項，「公司虧損達實收資本額2分之1時，董事會應於最近一次股東會報告」的提早預警機制。下一個警示點便是「資不抵債」，以中油在今年1月的1.12兆元的資產，以及1.04兆元的負債計算，只要中油再增加約800億元負債，中油就將面臨破產。這樣的負債看似距離破產很遠，但中油就曾經在2022年虧損2144億元，只要面臨風險就是真的是一步之遙。經濟部指出，中油自2020年新冠肺炎疫情、2022年俄烏戰爭以來，為了搭配國內物價穩定政策，2020年至2026年3月遊憩產品共吸收6129億元，導致中油累計虧損792億元，負債比率92%。而中油為了達成能源轉型，近期也在持續推動第三天然氣接收站、台中廠三期、洲際接收站等基礎計畫，總經費4845億元。經濟部提出專案融資、特別預算撥補及增資三方向，協助中油財務。經濟部表示，中油提出4年3500億元增資計畫，今年先編列1687億元；專案融資約3000億元；撥補預算未定。對於中油需要說少預算，龔明鑫回應，將會依照中油吸收多少為基準來評估，「增資基本上它是投資，它是為了未來，它是一個生產投資；撥補是因為政策上的吸收」，理論上就是拿來打掉虧損。但近年台電提出撥補都被立法院否決、拒審，是否中油可以順利增資跟撥補？他無奈嘆了一口氣，「所以為什麼要討論。」