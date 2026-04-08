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國民黨立委徐巧芯2023年揭露台美貿易談判文件，批評政府將開放萊豬、福島核災食物當成加入IPFF（印太經濟框架）籌碼，遭到基隆市議員鄭文婷告發洩露機密，此案時隔近3年，近日檢調追查將徐巧芯列為被告。徐巧芯今（8）日首度現身回應，批評還沒起訴就把她講成被判刑，就是政治清算跟追殺，呼籲賴政府不要把司法當成殺豬刀，「我們也是身經百戰，不會因為新聞放話或側翼討論，就停止追求真相的決心，一定越戰越勇」。北檢重啟3年前舊案，將北市立委徐巧芯列為洩密案被告。2023年12月，還是北市議員的徐巧芯，公布台美貿易談判機密文件，砲轟民進黨政府開放萊豬、福島核災食物，作為加入IPEF的籌碼，但由於該文件原定2026年底才能解密，徐巧芯遭基隆市議員鄭文婷檢舉洩密，不過該案躺了許久沒有動靜，北檢近期卻再度接到告發重啟調查，將徐巧芯列為被告。徐巧芯今陪同北市府前副發言人郭音蘭登記參選北市中正、萬華區議員初選，針對此事她說，最近很多司法清算，她的案件透過媒體放話，把三個偵查中甚至沒有被起訴，就大張旗鼓地透過媒體放話報導。連向她查證都沒有。徐巧芯說，當初開庭時，檢察官要求不要對外針對案情有任何討論或透露給媒體，她當下也跟檢察官說，願意尊重檢察官的要求，但過往有很多案例，是檢察官或北檢更高層把案情向外說，若有一天媒體上看到案情報導，請不要算到她的頭上，要去想想是否北檢長期把偵查不公開變成偵查大公開，做政治清算。徐巧芯說，沒想到時隔幾個月，突然又把這些案子聚在一起，她甚至還沒被起訴，就講成已經被判刑，這完全不是事實，只是政治清算跟追殺，而且不只她，還有很多人被監察院調查，包括初選合作廠商也被調查，只是有的在檯面下，有的被媒體、執政黨放到檯面上，什麼時候想放，全憑民進黨政府心意，「偵查中的案件沒有被起訴，檢察官系統卻貿然爆料，攻擊特定政治人物，我覺得非常糟糕」。徐巧芯說，她希望賴政府懸崖勒馬，不要拿司法當殺豬刀，這不是總統應有高度，但她也不認為他們會聽，因為「食髓知味」，今天的案件，她不是貪污助理費、收受賄賂，而是過去政府用很多方式欺騙人民，作為民意代表，公開質詢揭露真相，如今用這樣方式就是威脅、恐嚇她，讓她未來就算知道政府欺騙人民，也不敢站出來說真話，「我想我們也是身經百戰，不會因為一篇兩篇三篇的新聞放話或是政論節目網軍側翼討論，就停止我們追求真相的決心，我一定會越戰越勇」。