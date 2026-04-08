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洛杉磯道奇隊左投維西亞（Alex Vesia）今（8）日在客場面對多倫多藍鳥的比賽中，於第7局無人出局滿壘的絕對危機下，以震撼全場的連K演出力保不失分，成功守住先發投手山本由伸的勝投。賽後，維西亞紅著眼眶透露，這場比賽對他而言意義非凡，因為這是一場「獻給天堂女兒」的感動之戰。維西亞今日展現的強大心理素質並非偶然。去年道奇與藍鳥爭奪世界大賽冠軍期間，維西亞剛出生的女兒不幸夭折，當時他為了處理後事被迫離開奪冠戰線。時隔半年重返多倫多，觸景傷情讓他百感交集。「這兩天真的非常煎熬，心裡很沈重。」維西亞賽後受訪時坦言，「但我很高興妻子今天就在看台看我投球，比賽結束後我第一個想擁抱的人就是她。在投手丘上我能感受到她的支持，那股腎上腺素與觀眾的熱氣都化成了我的力量。」衝突發生在第7局，先發投手山本由伸留下無人出局一、三壘的殘局退場。維西亞接手後雖一度投出保送形成滿壘，但他隨即展現「鐵腕」本色，連續解決三名強打。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後激動表示：「那個換投時機非常關鍵，維西亞完成了一項近乎神蹟的工作，他救了這場比賽。」完成任務後的維西亞在投手丘上仰天咆哮，釋放了半年來的悲傷與壓力。回到休息室後，山本由伸也主動上前獻上擁抱，這一幕讓無數球迷為之動容。自2020年升上大聯盟以來，貝西亞今日也悄然達成了職業生涯通算305場出賽的紀錄。他分享道，母親曾在他滿300場時傳簡訊祝賀，讓他驚覺自己已在聯盟站穩腳跟。「這代表教練團信任我，也代表我隨時都準備好能上場戰鬥。」維西亞堅定地說。目前道奇牛棚防禦率低至2.70，擺脫了去年的不穩定。