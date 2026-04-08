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台中市長盧秀燕日前接受苗栗縣長鍾東錦與拱天宮廟方邀請，將出席白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，被視為到基隆力挺市長謝國樑後，「藍營一姐」全台跑透透的第2場重要活動。盧秀燕今天聽聞外界評價，笑稱「不用想那麼多，我去年就去祈求國泰民安了」。盧秀燕4日利用清明連假回到基隆娘家，並赴基隆奠濟宮參香祈福贈匾，以「基隆女兒」身分力挺尋求連任的市長謝國樑。廟方主委更當眾許願，希望2028年後再回來贈送匾額，並署名「總統盧秀燕」。盧秀燕訪美後聲量不斷增高，江啟臣獲國民黨提名參選台中市長後，盧秀燕火速舉辦團結誓師大會整合藍營，被形容為「藍軍桶箍」。日前傳出苗栗縣長鍾東錦與拱天宮廟方親自邀請盧秀燕出席白沙屯媽祖進香活動，由於鍾東錦和謝國樑一樣要尋求連任，外界視為這是「藍營一姐」全國跑透透的第2場重要活動。盧秀燕今（8）日上午到市議會備詢前受訪，對於外界認為此行政治意味濃厚，她笑回「其實不用想那麼多」，鍾東錦對白沙屯媽祖出巡非常積極，在鍾東錦和廟方積極邀約下，她去年就已參與，今年會再度前往祈求國泰民安風調雨順。盧秀燕透露，鍾東錦前幾天邀約時，苗栗剛正好大雨成災，她特別詢問是否需要台中協助？鍾東錦表示目前主要是農業的災損，他與中央會進行處理，對於各縣市的關心，若有需要會主動向大家求援。