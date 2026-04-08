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經濟部長龔明鑫今（8）日出席立法院說明中油股公司增資案，他提到，台灣天然氣來源國，目前美國占比約10%，目標在2029年可以達到25%。對於多採用美國天然氣的優點，他表示，這不僅是可以分散風險，因為原本過於集中在卡達，美國天然氣價格較為穩定龔明鑫說明，現在美國天然氣採購占10%，並在2029年會提高到25%，表示原來比較集中在卡達，所以應該要更分散風險，更說明美國天然氣價格報價也比較穩定，對於中油財務比較有幫助。國民黨立委謝衣鳯追問，整體價格上是否會有波動，或是整體成本提高？龔明鑫說，美國天然氣價格比較不會波動，「因為美國事實上它的生產氣的成本比中東要低的。」中油董事長方振仁強調，中油採購LNG一定是根據國際市場狀況來議定合約，會在市場可接受的價格做採購。經濟部曾表示，天然氣需求逐年增加，美氣具運輸優勢，本就會增加採購量，與台美關稅談判「沒有絕對關係」，基於分散氣源原則，澳洲、卡達、美國比重各三分之一比較均衡；2029年美氣採購占比將達25%，此未包含阿拉斯加氣源，並預估阿拉斯加案敲定，最快2032年開始生產，中油美氣占比將升至33%。