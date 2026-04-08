我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文近日率團訪問中國，預計將與中國國家主席習近平舉行會面。有網路民調顯示，6成網友認為此行對國民黨地方大選有正面影響，國台辦回應，鄭麗文此行順應台灣主流民意，會得到台灣民眾肯定和支持。中國央視報導，中國國台辦今（8）日舉行例行新聞發佈會，有記者提問，鄭麗文此次率團訪陸，據網路民調顯示，60%網友認為對今年藍營縣市長選舉影響正面，有加分效應，對此有何評論。國台辦發言人朱鳳蓮表示，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上開展對話交流，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，會得到臺灣民眾的肯定和支援。對於鄭麗文率團到中國參訪，國台辦此前表示兩岸的事是家裡事，要由家裡人商量著辦。台灣陸委會則稱，中方說法凸顯其反介入與兩岸問題內政化的意圖。請問對此有何評論？朱鳳蓮回應，兩岸同屬一個中國，都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，理應由家裡人商量著辦，兩岸同胞有充分的智慧和能力解決好自己的問題。我們願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和人士一道，推動兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。民進黨當局出於「台獨」私利，污蔑抹黑不得人心。