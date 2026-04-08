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行政院長卓榮泰今（8）日赴年度科技盛會「Touch Taiwan」，致詞時首先感謝業界推動力量強，透過此次向全世界展示國家進步的力量，自己要代表政府表達感謝，「你們是國家帶來最大的光榮」，強調政府會用各種政策與預算全力投入，更向光電大廠喊話，「當政府的腳步慢了，隨時提醒我們；當政府的力道小了，隨時告訴我們，當政府跟大家站在一起的時候，我們一起為台灣發光！」卓榮泰致詞表示，Touch Taiwan這系列的展，是國內最重要的一個光電領域的展覽。那今年這個展，來自世界各國有 250 家的廠商與展覽單位，來進行各種內容展出。不僅是顯示器面板，已經進到另外一個封裝技術、更高領域的科技發展裡面。所以每次站在這裡報告時，都感覺到科技水準、技術日新月異，一再地向上攀升。這絕對是業界的長期努力，推動的力量這麼強，政府支持走向一個正確的大方向，所以能夠一而再、再而三，透過這樣的展示向全世界再次演練國家進步的力量，自己要代表政府向業界說聲，「謝謝你們，辛苦了！你們是國家帶來最大的光榮」。卓榮泰說，尤其是顯示器產業，是台灣經濟發展很重要的一個支柱，發展歷史相當漫長。現在從業人口已經超過15萬，那產值高達一兆以上，是個非常明星耀眼的兆元產業計畫。所追求的已經從開始發展的面板產業，現在走向高值化、差異化的不同的價值方面來做進步，而不是在從一個價格方面的競爭，所以持續創新、持續的升級轉型是絕對必要。卓榮泰表示，面板、顯示器是無所不在，深入生活的每一個領域當中。行政院已在今年頒布13項重要的國家戰略產業與AI新十大建設，未來將形塑更新一代未來的生活方式。政府會用各種政策與預算全力來投入。經濟部設立「產業競爭力輔導團」，未來2年要輔導14萬家的產業進行各種產業升級，尤其會協助到更中小微的企業。大型的科技產業跟政府同步進步，但中小微企業需要政府投入更多的精神跟資力，才有辦法追得上這樣一個大幅度進步的時代，政府期待能夠讓產業在資金、技術都能夠互相支援，同時也能夠在人才跟技術得到更充裕的培育。卓榮泰說，因此透過這樣的一個展覽，會再度看到國家力量的凝聚、產生跟進化。顯示器的技術日新月異，可以從顯示器裡面看到一個人的生命歷程、生活的歷程跟生命的成長。甚至可以在顯示器當中看到台灣目前的現狀，而更可以看到未來生活的改善，那是一種美麗的想像。卓榮泰表示，所以代表的不是冷冷的一塊面板，認為是一個非常有溫度的一雙眼睛，透過這雙眼睛跟人機介面，可以看到未來人類的生活會朝向哪一個方向去改進，所以通古今看未來，就是今天顯示器技術帶給人類未來生活最大的助力。最後卓榮泰也說，希望業界先進們繼續往前進，「當政府的腳步慢了，隨時提醒我們；當政府的力道小了，隨時告訴我們。當政府跟大家站在一起的時候，我們一起為台灣發光！」。