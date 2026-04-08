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▲吳念軒（左）和吳慷仁在《危險關係》中根本是PUA兄弟檔。（圖／翻攝自愛奇藝）

吳慷仁在陸劇《危險關係》中PUA（搭訕專家、情感操縱）孫儷，讓對方逐漸走入自己的的感情陷阱，沒有他不能活，這也是他到中國發展後的第一部作品，不過除了吳慷仁之外，劇中還出現一個熟面孔，就是30歲台灣男星吳念軒，他飾演的「徐楓」是校園人物，劈腿3女就算了，其中一個還賣卵養他，PUA招數被說根本是小吳慷仁。吳念軒在《危險關係》中飾演男大生徐楓，是學校的風雲人物，第一集中就上演前女友長寧為他輕生戲碼，長寧不只照顧他的起居，甚至為了賺錢養他賣卵，把自己的健康搭進去，吳慷仁飾演的心理醫師好不容易開導她，結果吳念軒一堆簡訊求和，「還好嗎，我很想妳，求求妳別不理我」，長寧又再度回頭。但吳念軒一邊也傳訊息給其他女生，「寶貝，今晚想看妳穿黑色蕾絲吊襪帶。」此時他的「正牌女友」袁野出現，一桶紅色油漆就朝那位寶貝潑下去，吳念軒到她上班的酒吧找她，說她佔有慾太強，還當酒促、陪笑給人摸，要跟她分手，袁野哭天喊地求和，「你打我就不生氣的話，那你打我吧！」吳念軒露出心疼的表情，大喊，「我不打女人！更捨不得打妳。」馬上又把袁野哄得一愣一愣。事情還不只如此，後來袁野到吳念軒家，看到長寧在家裡，還看到吳念軒傳給她的求和簡訊，氣到拿刀捅吳念軒。吳念軒住院，吳慷仁到醫院探望，終於露出馬腳，對他說這些女孩都沒什麼背景，情感又很匱乏，只要有人給點溫存，她們就會上鉤，「如果我是你，挑這樣的對象下手，還差點把命搭進去，只會覺得很丟臉。」也就是在這時候，兩人開始有了交集。許多網友看完之後都說，吳念軒根本是小吳慷仁，PUA手段都非常高招，也很驚訝他跟吳慷仁對戲氣場一點都不輸，30歲的吳念軒演藝經歷豐富，2017年時就以電影《紅衣小女孩2》入圍第54屆金馬獎最佳新演員，又以《翻牆的記憶》入圍金鐘男配，去年以《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你劇集男主角獎，未來發展無可限量。