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國票金控將於今（2026）年5月29日召開股東會，並進行15席董事改選（包括4席獨立董事）。由於公股持股22%，財政部長莊翠雲也已表態，股東會改選將展現最大優勢及實力，取得經營主導權後，會讓公司走入正軌及穩健經營，目前已知包括公股、耐斯、旺旺及台鋼4陣營超額提名25席，其中公股名單也出現有「金融救火隊長」封號的前兆豐金控董事長張兆順，更被市場點名最可能接任國票金董座。目前國票金預計4月16日召開董事會，在進行提名人資格審查後，才會公布最終候選人名單。根據國票金公告董事提名名單，公股合計提名7席一般董事與4席獨立董事，其中7名法人董事提名候選人，包括前兆豐金董事長張兆順、前第一金總經理、現任兆豐金獨董吳瑛、前兆豐票券總經理蔡燿光、前第一銀行副總經理周慶輝、前台企銀總稽核謝宗助及現任台企銀副總經理乙增祥、第一銀行副總經理蔡淑慧。至於公股提名的4席獨立董事則有東吳大學商學院副院長謝智源、律師梁穗昌、國票金獨董張振芳、彰銀董事李文雄。在耐斯陣營部分，這次共提名3席一般董事包括現任國票金總經理陳冠舟、國票證券副董陳冠如、律師詹亢戎，還有2席獨董包括現任國票金獨董陳惟龍、康惠媚。旺旺陣營也各提名3席一般董事、獨董，一般董事有施正峰、楊承羲、呂靜怡，獨董則會計師鍾丹丹、律師楊家興及現任國票金獨董陳淑娟。在台鋼陣營（含台境）部分，則計提名3席一般董事。由於公股加碼國票金持股至22%，立委也質疑財政部用納稅人的錢，取得民營企業經營權，質疑財政部為特定集團護航？不過，財政部長莊翠雲強調，「沒有配合特定民股、集團及特定人」，會依實力原則提名及處理，讓投資效應最大化。至於公股後續是否會派任董事長及總經理？莊翠雲沒有給明確答案。不過，從公股提名董事名單來看，有「金融救火隊長」封號的前兆豐金董事長張兆順，另還有國票金前副董事長吳瑛，都被外界點名為財政部內定的未來國票金官派董事長與總經理熱門人選，但由於整體席次分配尚未底定，各方角力仍持續進行。