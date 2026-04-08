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伊朗戰事今（8）日出現好消息，美國及伊朗休戰2週，而從2月底開戰就封鎖荷姆茲海峽也會開放通行。中油董事長方振仁報告，中油在波斯灣內有1艘原油被戰事卡住，如果這2週內可以出來，預估來到台灣可以帶來200萬桶原油。另外，他補充，即便戰事發生以來，從中東都沒有一艘船進來台灣，但中油已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國積極溝通，希望可以從紅海、阿曼轉運出來，預估在4月中旬預估會有4艘船、合計800萬桶原油陸續抵台。美國總統川普對伊朗的最後通牒倒數24小時，伊朗透過巴基斯坦轉達拒絕暫時停火，要求永久結束戰爭，並提出10點停戰方案，有意解除封鎖荷莫茲海峽、取消索賠，交換美以停止攻擊德黑蘭及其代理勢力，還有解除所有制裁。美國目前同意暫停對伊朗基礎設施的襲擊，為期2周；同時間，伊朗也同意這段期間解除封鎖荷莫茲海峽。民進黨立委蔡易餘指出，荷姆茲海峽遭封鎖，又傳出連結紅海的阿曼海峽恐也面臨封鎖，這對於台灣影響多大？方振仁說，若阿曼海峽、荷姆茲海峽都被封，中油也在洽談西非地區、東南亞國家、美國及澳洲。