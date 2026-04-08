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效力於休士頓太空人隊的台灣好手鄧愷威，於今（8）日對戰科羅拉多洛磯隊的比賽中登板中繼。鄧愷威展現極佳的控球準度，全場7球皆為好球，最快球速來到95.1英里（約153公里），可惜遭洛磯隊昔日狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）狙擊，挨了一記兩分砲。太空人最終以1：5不敵洛磯，苦吞近期3連敗。本場比賽7局下半，太空人教練團在1：3落後、1人出局、一壘有人的局面下決定換投，由鄧愷威接替中繼。鄧愷威上場後展現優異的投球效率，先是讓古德曼（Hunter Goodman）擊出捕手後方界外飛球出局，順利抓下第2個出局數。隨後面對2016年選秀狀元莫尼亞克，鄧愷威在球數領先的情況下，一顆87.9英里的偏高變速球被對方精準鎖定，掃出右中外野方向的兩分砲，將比分拉開至 1：5。儘管挨轟失分，鄧愷威隨即穩住陣腳，讓下一棒托瓦（Ezequiel Tovar）擊出右外野平飛球接殺，完成該局投球任務。鄧愷威今日後援0.2局，總共僅用7顆球，且驚人地全數都是好球，沒有投出任何壞球或保送。雖然被敲出1支全壘打失掉1分責失，但鄧愷威本季轉戰太空人後的整體表現依舊搶眼。目前鄧愷威累計出賽4場，戰績1勝0敗，在6.1局的投球中送出6次三振，僅有1次保送，防禦率維持在優異的2.84。其最快球速153公里的球質與不怯場的投球風格，已逐漸站穩太空人牛棚的一席之地。相較於洛磯隊火力全開，太空人今日打線顯得較為疲軟，整場比賽僅在2局上靠著強打沃克（Christian Walker）的陽春全壘打拿下唯一分數。先發投手伯羅斯（Mike Burrows）主投5.1局失3分，雖表現中規中矩，但在缺乏火力支援下無奈吞下本季第2敗。反觀洛磯隊先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）主投6.1局僅失1分，展現壓制力並奪下個人本季首勝。洛磯隊近期奪下3連勝，狀態逐漸回溫。