我是廣告 請繼續往下閱讀

官方啟動穩供機制 專家籲加速「結構轉型」

龍頭大廠鳴槍起跑：台塑、長春領軍高值化佈局

中大型石化廠迎陣痛期 健全財務體質備妥轉型糧草

台灣傳統石化業正面臨嚴峻的內外夾攻挑戰，對外，中國大陸的產能擴張嚴重衝擊台灣化學品外銷市場，導致產值連年衰退；對內，近期中東戰火引發原物料斷鏈，在國內掀起「塑膠之亂」與醫療物資緊繃。紅色供應鏈傾銷與地緣政治戰火的雙重夾擊，凸顯了台灣石化產業體質的脆弱現況，轉型升級已刻不容緩。為因應供應鏈危機，行政院雖迅速啟動應變機制，協調上游大廠擴大乙烯與聚乙烯產能，優先穩住國內市場，不過面對風險常態化，建立長效的產業防護網更是當務之急。化學與石化產業資深分析師劉致中指出，中國大陸十五五規劃開始朝向「產能合理化」與「產業升級」發展，政策重心轉向「高端化工新材料」與「精細化學品」，因此台廠的考驗不再是殺價拚量，變成是高階材料市場的正面對決。劉致中建議，台廠應深化鏈結台灣半導體等優勢產業布局全球，並善用台灣AI優勢優化生產與研發，精準優化生產參數，才能大幅節省能源成本，維持產業的生產韌性。2026年是台灣化學產業啟動結構轉型的「轉骨年」，唯有落實產能調整與產品高值化佈局，才能在全球市場洗牌中成功破局。面對國際市場大洗牌，台灣龍頭大廠早已啟動轉型。台塑集團宣示啟動五年轉型計畫，預估至2030年創造約386億元效益，將逐步告別「大色貨」的廉價競爭市場，旗下公司各自展開電子級化學品、半導體材料、儲能與低碳燃油等佈局，預計2026年差別化產品營收占比將提升至56.4%，朝高值化發展。另一方面，長春集團則將2026年視為翻身關鍵，為確保供應鏈安全，已斥資逾百億元跟隨台積電赴美建廠，生產顯影劑與高純度溶劑。在特化領域，長春亦深耕多年，如獲全球大廠採用的車用PVB薄膜及研發中的綠色包裝薄膜。石化雙雄動作顯示，深耕高階半導體材料與特用化學品，已成為業者強化競爭力的核心戰略。全球石化產業正處於景氣重塑的關鍵期，轉型高值化已是勢在必行的課題；生存戰不僅考驗龍頭大廠，台聚集團、國喬等中大型廠也加速轉型浪潮。台灣中下游化工廠本身在危化品與工安環保領域即有數十年扎實經驗，具備極大優勢，加上受惠台積電2奈米先進製程量產，以及CoWoS先進封裝產能的翻倍擴張，半導體化學材料「在地化供應」的需求日益強勁，更是為傳產升級創造了絕佳時機。然而，高階研發、低碳產線與全球化佈局上要取得實質進展，必須要有龐大的資源作為後盾；因此，對中下游廠商而言，優化財務體質無疑是當前的首要之務。唯有提前部署、健全營運基石以備妥糧草，才能從容應對龐大的升級成本，在這場國際夾擊中穩固本業、順利突圍，精準掌握下一波成長契機。