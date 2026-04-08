Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》
於4月2日正式上線，2天內登上Netflix台灣與香港影集每日排行榜冠軍，不少觀眾在上線首日一口氣追完8集，紛紛在社群上留言大讚是台灣影集天花板，有趣的是，導演管偉傑還看到許多「乩身」分享，拿劇中王柏傑的造型給自己供奉的三太子看，結果三太子都要求想穿潮牌、梳「柏傑頭」相當有趣。
《乩身》爆紅 三太子也愛看
對於《乩身》這麼受到歡迎，管偉傑分享一個有趣的故事，有人把《乩身》用手機播給自己供奉的三太子看，結果各地很多的三太子竟然跟自己的桌頭說，想跟劇中的三太子一樣，穿潮牌、塗指甲油、還要梳柏傑頭。
管偉傑笑喊：「我身為一個麻瓜，看到這個真的覺得非常奇妙也非常有趣，某種程度上，會有一種劇中的三太子，好像真的被各處分靈的三太子『認可』的感覺，這件事情讓我自己其實蠻興奮的。」
柯震東帥出新高度 和戴立忍對戲緊張
柯震東飾演三太子的乩身韓杰，許多人大讚他是這角色的不二人選，他自己也很開心看到這麼多肯定：「感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」他也分享在和飾演反叛「六梵」的戴立忍對戲時，最難忘的是在市場的場景，因為現場一直聽到小老鼠的聲音，讓他有點害怕，但因為對手演員是戴立忍，還是得告訴自己要拿出態度！
王柏傑反差感最大 賦予三太子全新面貌
另外，王柏傑此次飾演三太子，打破世俗對神明的印象，融合潮流、時尚、帥氣、雅痞元素受到觀眾喜愛，王柏傑也分享，在接到這個角色時，就知道導演希望三太子要有點現代、叛逆，所以也在表演上加入了一些貼近人的情緒和節奏，「大家看到的三太子是很帥、很潮的一面，
但其實祂同時也背負很多責任，那種神性跟人性的拉扯， 是我在詮釋時最著迷的地方。」
楊銘威即興演出 致敬周星馳
有「陰陽眼」的刑警張泯由楊銘威飾演，劇中他常有讓人會心一笑的台詞，例如張泯在最終大戰前夕看到六梵魔王降世天象時忍不住脫口說出「
《怪奇物語》喔？」以及麻將七索都加入影集的台詞，楊銘威表示真的都是即興演出，「『 善良之槍』也是我致敬周星馳。」
《乩身》劇情介紹 播出資訊
Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，
專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」 中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。
Netflix《乩身》 影集資訊
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對於《乩身》這麼受到歡迎，管偉傑分享一個有趣的故事，有人把《乩身》用手機播給自己供奉的三太子看，結果各地很多的三太子竟然跟自己的桌頭說，想跟劇中的三太子一樣，穿潮牌、塗指甲油、還要梳柏傑頭。
管偉傑笑喊：「我身為一個麻瓜，看到這個真的覺得非常奇妙也非常有趣，某種程度上，會有一種劇中的三太子，好像真的被各處分靈的三太子『認可』的感覺，這件事情讓我自己其實蠻興奮的。」
柯震東飾演三太子的乩身韓杰，許多人大讚他是這角色的不二人選，他自己也很開心看到這麼多肯定：「感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」他也分享在和飾演反叛「六梵」的戴立忍對戲時，最難忘的是在市場的場景，因為現場一直聽到小老鼠的聲音，讓他有點害怕，但因為對手演員是戴立忍，還是得告訴自己要拿出態度！
王柏傑反差感最大 賦予三太子全新面貌
另外，王柏傑此次飾演三太子，打破世俗對神明的印象，融合潮流、時尚、帥氣、雅痞元素受到觀眾喜愛，王柏傑也分享，在接到這個角色時，就知道導演希望三太子要有點現代、叛逆，所以也在表演上加入了一些貼近人的情緒和節奏，「大家看到的三太子是很帥、很潮的一面，
楊銘威即興演出 致敬周星馳
有「陰陽眼」的刑警張泯由楊銘威飾演，劇中他常有讓人會心一笑的台詞，例如張泯在最終大戰前夕看到六梵魔王降世天象時忍不住脫口說出「
《乩身》劇情介紹 播出資訊
Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，
Netflix《乩身》 影集資訊
- 導演：管偉傑、賴俊羽
- 監製：洪偉才、莊淳淳
- 製片人：劉怡佳、王佩嫻
- 主演：柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、
趙正平、郭子乾、隋棠等
- 上線日期：2026年4月2日
- 觀賞連結：https://www.netflix.com/
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