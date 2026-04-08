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美伊暫時停火2週，美元指數失守99，亞洲主要貨幣兌美元走強，台股今（8）日盤中更飆漲快1500點，新台幣兌美元也升破31.8元，一度來到31.782元，強升1.85角，中午以31.79元暫收，大升1.77角。就國際匯市來看，美元指數失守99，從99.06跌到98.84，目前在98.92附近盤整。亞洲主要貨幣兌美元則走揚，其中日圓兌美元從159.61升至158.28，目前在158.39附近，而韓元兌美元也從1502升至1472.3，之後在1473.7盤整，離岸人民幣兌美元亦從6.8545升至6.8259，目前在6.8311盤整。由於美國總統川普宣布對伊朗軍事行動暫緩2週，引發市場對停火預期升高，在美股盤前期指走高的帶動下，台股今日也迎來反彈，盤中一度上漲1478.97點，來到34708.81點，寫下盤中第3大漲點，加上美元走弱及熱錢回流，新台幣兌美元也走揚，盤中更升破31.8元，一度來到31.782元，強升1.85角，中午以31.79元暫收，升值1.77角。