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國民黨主席鄭麗文昨（7）日出發參訪中國，預期將見到中國國家主席習近平，藍營近日也發布宣傳影片為其鋪路，文案竟寫：「和平，我們才能安心躺平」，引起輿論熱議。對此，媒體人羅友志針對近期藍白社群操作直言，「和平躺平」絕對排不上前十名的蠢，他心目中最蠢的是把新北市長候選人李四川每天當網紅操作，把選民水準看得很低，團隊心態真的很可議。羅友志昨發文直言，國民黨「躺平」影片又爆了，但他覺得說「蠢」比較接近，畢竟躺平是「什麼都做不了」的感覺，議題錯位，變成自以為創意的尷尬而已，要說到最近藍白社群操作，「躺平」絕對「排不上前十名的蠢」，那前幾名是什麼？他心目中最蠢的是，把李四川這樣水工、解決問題專家，每天當網紅「探店」超好笑。羅友志痛批，看李四川每天端一碗滷肉飯品頭論足，把選民水準看得那麼低，團隊心態真的很可議，到底是在幫川伯還是害川伯？他有幾千條功績，可以拿來跟蘇貞昌父女比高，偏偏要比口感？同樣地，還有江啟臣的江江美食每天探店，還有張嘉郡每天在帶貨化妝品、保養品。江啟臣專長是外交，多少人知道？張嘉郡家族對農業的如數家珍跟貢獻，多少人知道？羅友志說，對，網紅模式幫政治人物宣傳，確實是蔡英文起頭，而且做到極致！問題是，這是網紅們心甘情願幫忙導流。請問一下，李四川、江啟臣、張嘉郡有自帶流量嗎？再來，網紅模式的目標族群在中立選民＋年輕族群。難道這2個族群現在已經是國民黨囊中物了，是嗎？每天探店、帶貨、短影片，你是政治人物欸，你帶的貨，不是政見、遠景，和新北、台中、雲林的未來嗎？