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▲哈孝遠笑稱當時在陳建州的安排下，球賽前都會有造型師幫球員抓頭髮。而林志傑當時的造型，連隊友看了都覺得「哇塞！會不會太誇張」。（圖／翻攝自台啤《態度》紀錄片）

▲哈孝遠爆料，他曾私下詢問當時效力宿敵裕隆的「大房東」曾文鼎，為什麼要留那麼長的馬尾？（圖／中信特攻提供）

▲林志傑吐露讓他下定決心高掛戰靴的關鍵時刻是2024年總冠軍賽那次驚心動魄的重傷。（圖／記者林調遜攝）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑即將在4月11日、12日於台北小巨蛋舉行隆重的引退賽。在全台球迷陷入離別感傷之際，曾與他並肩作戰的台啤前隊友哈孝遠，日前在接受《NOWnews》時大談當年並肩爭戰SBL賽場的「青春歲月」。哈孝遠爆料，當年的林志傑不僅球風勁爆，連「頭髮」都很有攻擊性，甚至讓對手陳信安、曾文鼎都大喊吃不消。回憶起SBL「髮膠男團」的歲月，哈孝遠笑稱當時在陳建州的安排下，球賽前都會有造型師幫球員抓頭髮。而林志傑當時的造型，連隊友看了都覺得「哇塞！會不會太誇張」。「志傑那時候頭髮弄得非常硬，感覺髮膠一次都要用掉半罐。」哈孝遠生動地描述：「頭髮抓得又尖、又長、又銳利。我記得安哥（陳信安）曾在比賽中跟裁判抗議說：『老師，志傑那個頭髮會刺人，很痛啦！』」哈孝遠笑著解釋，因為林志傑過人時會有招牌的甩頭動作，當時那頭硬到不行的「刺蝟髮」甩起來，真的會戳到防守者的眼睛或臉，讓對手叫苦連天。有趣的是當時不只林志傑會用頭髮來干擾對手，對方其實也想出了應對的奇招。哈孝遠爆料，他曾私下詢問當時效力宿敵裕隆的「大房東」曾文鼎，為什麼要留那麼長的馬尾？沒想到曾文鼎語出驚人地回答：「我這個馬尾，就是專門留來對付志傑的啊！」哈孝遠轉述曾文鼎的話說道：「他（林志傑）每次用頭髮戳到我，我就甩甩甩甩甩，我也甩回去打他的臉。」哈孝遠笑稱，這就是當年球場上另一種「互相較勁」的日常，也是黃金世代球員間不為人知的搞笑互動。林志傑即將在4月11日、12日於台北小巨蛋舉行隆重的引退賽。此次勇士選擇在可容納約1萬5千名觀眾的台北小巨蛋舉行引退賽，不僅象徵林志傑生涯最終主場，也被視為台灣籃球歷史的重要時刻。兩天賽事預計安排致敬儀式與系列活動，打造屬於林志傑與球迷之間最難忘的告別篇章。從SBL時代一路走來，林志傑歷經中華男籃黃金世代洗禮，生涯累積5座總冠軍。2019年返台加盟勇士後，他更在PLG元年率隊奪冠，並完成三連霸，成為名副其實的隊魂與票房支柱。他的關鍵時刻表現、領袖氣質與不服輸的精神，早已超越數據，成為世代球迷的共同記憶。