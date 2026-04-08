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國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國，抵達上海虹橋機場後，開機門下機，現場還有群眾獻花。有港媒以「又美颯」形容鄭麗文，短影音短短兩天就獲得69萬次觀看，上千則網友留言也都大讚鄭麗文。港媒《香港商報》7日以「最美國民黨主席鄭麗文抵滬 紫衣飄飄 又美又颯」為題報導，鄭麗文抵達上海展開6天的訪問中國行程。這也是國民黨主席時隔10年後，再次訪中。身為國民黨第二任女主席的鄭麗文，身材高挑，外表靚麗，表現幹練，備受關注。這次訪問大陸，她一身紫色的西裝，長髮飄飄，優雅又大氣，不少人誇她又美又颯。《香港商報》也在臉書上發布Reels短影音，鄭麗文身穿紫色套裝，從飛機上走下來，臉上帶著燦爛笑容，配上歌曲《明天會更好》，短短兩天就吸引69萬次觀看，2.3萬人點讚、近1500則留言。不少網友都留言大讚：「台灣終於有一位見得人出得大場面人員」、「她外型高挑很有大將之風，走路，衣著及笑容似一個黨主席」、「超帥的黨主席」、「陽光！正氣！美麗的麗文主席」、「美吧，臺灣出美女喲」、「實力派樣子」