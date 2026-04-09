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▲Rhea提醒大家去看鄧紫棋演唱會記得雨衣，搖滾區的人會用得到。（圖／IG@errorhea）

▲鄧紫棋演唱會傍晚5點就開放入場，不同位子的歌迷要走不同入口。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲鄧紫棋演唱會明定禁止攜帶專業攝影器材還有危險的尖銳、易燃物品。（圖／Live Nation Taiwan提供）

香港歌后鄧紫棋今（9）晚開始，將在台北大巨蛋連開4天演唱會，帶來精彩表演，許多歌迷一早就已出發，前往大巨蛋集合，KOL Rhea日前則拍影片提醒大家，坐在搖滾區的歌迷記得要帶雨衣。Rhea說自己不想暴雷，但根據她看鄧紫棋上海場的經驗，前排觀眾帶雨衣，高機率會用得到，至於原因，Rhea希望大家不要多問，到了現場就會知道了。Rhea日前在IG上傳影片，提醒大家「看鄧紫棋演唱會請帶雨衣」。Rhea笑說自己不想暴雷，所以大家不要問她為什麼，總之就是位置在搖滾區且越靠近主舞台的人，帶一下雨衣就對了。雖然Rhea沒有明說，但很顯然需要雨衣的話，應該是演唱會現場會有噴水橋段，Rhea也在貼文中表示：「如果台北場節目有改就用不到～可以帶著備用，Anyway，我好期待喔，好期待！好期待！好期待！」該支影片曝光後，已火速在社群上被瘋傳，IG累積56萬人觀看，大家都很期待鄧紫棋會帶來怎樣的驚喜舞台。另外，主辦單位也提醒大家，觀眾席17:00就開放入場，可以提前先到現場排隊，而場內禁止攜帶專業拍攝裝備、危險物品（尖銳物、打火機、易燃噴霧等）還有生鮮食品、折疊椅等，請大家配合規定。👉演出時間：2026/04/09 (四) 19:302026/04/10 (五) 19:302026/04/11 (六) 19:302026/04/12 (日) 19:30👉演出地點：台北大巨蛋👉入場時間&位置：每日的17:00開放入內。B2觀眾席 → 請從 Gate 5 入場B1看台區 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場B1身障席 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場L2、L3、L4、L5 看台區 → 請從 Gate 1、B、C 入場L2、L3、L4 身障席 → 請從 Gate 1 入場👉現場禁止攜帶物品如下：1. 禁止攜帶任何超出37*25*11.5cm的包包，任何形式之行李箱，不符合安檢與種類尺寸之包凹及各式行李箱，除官方販售周邊商品除外，但仍須通過安檢。2. 除手機之外，任何專業形式之拍照、攝影、錄音等設備(包含如手機擴充鏡頭、增距鏡、腳架、手持棒、穩定器、自拍棒等等) 皆禁止攜帶及使用，同時禁止線上直播。3. 折疊雨傘可入場，但不得於場內使用，如有需求請穿著雨衣。4. 禁止攜帶任何玻璃瓶類、金屬類容器，如玻璃杯/瓶/盒、鐵/鋁罐。5. 禁止攜帶任何違禁品與危險物品（依照主辦單位定義）6. 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油等易燃物品。7. 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。8. 禁止攜帶鏈條、手指虎、金屬條、鉚釘、皮帶等飾品與工具。9. 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）、蠟燭、煙火或任何易燃物品。10. 禁止攜帶任何寵物、植物。11. 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。12. 禁止攜帶任何蔬菜水果等生鮮食品。13. 禁止攜帶超過 A3 面積的海報及標語、LED 燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物。14. 禁止攜帶任何可投擲、發射或具有噴射功能的物品。15. 禁止使用閃光燈。