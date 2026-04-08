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針對行政院尚未發布中選會人事令一事，是否會影響年底九合一選舉？中選會今（8）日坦言，可能影響到，期盼新任委員及早就任，召開委員會議審議各項重要選務工作，以利年底公職人員選舉工作順利進行。立法院內政委員會今排審攸關18歲公民權的「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，以及「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案等案。國民黨立委張智倫質詢時關切，立法院日前通過游盈隆等4人事案，但至今未完成交接、就職程序，中選會仍無法達法定門檻，召開中選會委員會議。對此，中選會選務處長王曉麟回應，中選會從去年11月至今，是以選務座談會方式辦理相關事務；對於新任委員何時就任？他說，依今年底的選舉工作進行程序表規定，中選會要在8月20日發布選舉公告、8月27日要發布候選人登記公告，而這些內容、保證金數額等，都要提請中選會委員會議討論後，才能通過、刊登在選舉公告上。王曉麟指出，因中選會沒開委員會議，目前有台北市等6個地方選委會下屆委員人選待確認；他呼籲，中選會期盼新任委員可以及早就任，召開委員會議來審議各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉的選務工作可以順利進行。張智倫詢問，人事案未定是否影響九合一選舉？王曉麟坦言，「應該是會影響到」，依照組織法規定，要召開委員會討論。