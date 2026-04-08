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中東戰火不停歇，衝擊全球經濟、產業，不過，也讓部分產業受惠，群創董事長洪進揚今（8）日表示，戰爭對市場有產生影響，客戶必須備足充足的庫存，也使得群創出現提前拉貨的現象，因此，上半年收到的訂單，「的確比想像中來得好」，此外，洪進揚預期，上半年毛利應該也不錯，至少能守穩一定的利潤率。群創今日參展「2026 Touch Taiwan智慧顯示展」，並同時舉行記者會，洪進揚指出，今年的第一季，乃至於到第二季，消費型電子產品都有需求，整體上半年的訂單狀況，目前看來都有比想像中好，他也說，記憶體價格成本上升，是否會影響終端需求，針對電視、顯示器，影響上其實不大「大概都在3%以下」，需求的影響就相對小一點，因此，提前拉貨的效應就是這兩個產品，包括電視、顯示器上半年的需求，都比手機、筆電高一些。至於成本控管，洪進揚表示，從去年開始，公司就做了一些供應商更換的大幅變動，包括找一些新進供應商，取得一些比較有優勢的價格，但對於消費性電子來說，因為價格壓力其實很大，尤其像記憶體漲勢兇猛，這部分壓力會比較大，所以整體而言，群創的因應就是調整成本結構。他說，一方面透過供應鏈重組，來做到價格抑制的作用；另一方面透過所謂的產品品格、規格的改變，如何更有韌性地去調整產品原本的設計方案。洪進揚提到，在「非顯示器」方面，群創也會不斷地拉高比重。到去年為止，非顯示器比重已經超過一半，達51%，包括車用的擴展，希望未來能逐步推展開，朝向更高端化、更有價值，且是整體的解決方案發展。他表示，這將作為群創在不管是通膨，或是成本壓力不斷上漲的情況下，一個更長久的公司之際，整體營運將更朝向價值化的方向去走。媒體也問到今年第一季毛利是否將會有明顯改善，洪進揚笑說，「顯著」還不敢講。但他認為，至少目前看到的第一季，以及第二季，上半年情況應該是不錯的。「至少在成本的管控下，我們覺得應該還能夠守穩一定的利潤率。」