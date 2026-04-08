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台中市某國小棒球教練松志彬性侵小球員案，先前已遭台中地院針對63名孩子、90項犯行，分別判刑3年半至8年半不等，日前檢方又查出11名學童受害，掀起社會震怒。然而，台中市長盧秀燕受訪時卻稱「人數不是外界所想」，引發爭議。對此，政治工作者周軒忍不住開嗆，從非洲豬瘟事件到棒球隊性侵事件，盧秀燕的施政風格只有四個字可以形容：「搞錯重點！」盧秀燕今（8）日被問及性侵案相關爭議，她僅回應「檢調前兩次調查人數有重複，受害人數不是像外界所想」，同時也重申「絕對沒有包庇，我也沒有包庇」，以及「市府法制局已協助國賠，教育局也協助輔導，學校未落實規定，已對學校重懲，該校校長已下台」，此外更強調「我主張有兒虐及性侵兒童等不法，主張加重刑期，有人主張要鞭刑或加重刑期，大家可以討論」。然而，相關說法卻不被外界買單，周軒解讀了整段話的含義並質疑，所以盧秀燕的意思是說，大家不要太恐慌，受害者沒有那麼多，市政府有做事情阿，家長要國賠也會幫忙，阿校長也下台了，如果有兒虐或是性侵兒童的，她也主張要加重刑期，鞭刑也可以。「我只能說這通篇幹話，盧秀燕到現在還沒有抓到重點。」周軒強調，大家關心的是，這麼多個小朋友被同一個加害者所傷害，台中市政府的處理方式，卻好像沒事人一樣冷血，2019年就開始的事情，幾乎都在盧秀燕當市長任內發生的事情，這是重大施政瑕疵中的重大，傷害這麼多台中小朋友更是不可饒恕，這是「媽媽市長」的風範？周軒續指，更別提國民黨的台中市長候選人江啟臣，到現在對這件事連句話都不敢講，還敢說自己「爸爸市長」？有哪一個爸爸跟媽媽看見自己的小孩被傷害，會如此雲淡風輕嗎？而且連教育局長要不要下台都不敢講，還是教育局長不下台，乾脆盧秀燕自己先辭職下台就好了？從非洲豬瘟事件到棒球隊性侵事件，盧秀燕的施政風格只有四個字可以形容：「搞錯重點。」