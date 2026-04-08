近日「啟德機械起重工程公司」董事長、有「竹北吊車大王」封號胡漢龑，近期因其中一位正妹女兒在鏡頭前正面曝光，甜美氣質引發網友瘋狂熱議，紛紛搶喊胡漢龑為「國民岳父」。胡家的基因不只盛產美女，還很有創作才華。胡漢龑還有個正妹大女兒胡閩玹，是個低調闖蕩藝文界的視覺藝術家，擁有倫敦藝術大學碩士學歷，更曾為金曲歌手吳青峰、創作歌手黃玠瑋及9m88等拍攝MV，才華洋溢令人驚艷。
執導MV每一個畫面都美！大獲歌手黃玠瑋稱讚
1990年出生的胡閩玹，在台灣取得文化大學大傳系學士後赴英深造，就讀頂尖藝術殿堂「英國倫敦藝術大學（UAL）」，並取得時尚攝影碩士學位。2020年創作歌手黃玠瑋與吳青峰合作的歌曲〈再也不見〉，片中唯美且詩意的視覺與影像，就是由胡閩玹操刀。
黃玠瑋曾公開發文致謝，透露兩人結緣於澳門的頒獎典禮，當時胡閩玹為她拍的一組照片讓她愛不釋手，甚至當了很久的宣傳照。在籌備〈再也不見〉視覺時，黃玠瑋立刻想到邀胡閩玹合作。儘管拍攝挑戰巨大，胡閩玹與團隊日以繼夜溝通嘗試，最終交出了一件被歌迷形容為「每一幀都美得像畫」的作品。
除了黃玠瑋與吳青峰，時尚指標歌手9m88也是她的合作對象，2020年9m88歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV同樣也是出自胡閩玹之手，當時吊車大王還在自家公司粉專啟德機械起重工程-股公司驕傲分享，「今天5/21日大家午安，麻煩好朋友們到我留英國的大女兒（胡閩玹）MIN XUAN HU粉專上按讚哦，這部MV是我大女兒幫朋友，在我寒舍不同樓層拍攝的。」
倫敦藝術學院碩士 時尚攝影界的底片新秀
根據Sculptor Barber粉專介紹，胡閩玹以敏銳的女性視角與對青春思潮的捕捉聞名。在數位攝影當道的年代，她始終堅持以「120 底片」進行創作。她曾表示：「底片傳遞的真實性與情感層次，是數位攝影難以取代的。」對她而言，捕捉真實情感就像是留下時代流失的膠原蛋白，創作時對真實的執著，也讓她在時尚與攝影圈嶄露頭角，2018年曾受邀展出如：和江孟哲合作的服裝時尚創作展 《女孩與旅社 The Girls and The Hotel》。
據了解，吊車大王有和4名妻子、妻室育有14名子女，包含6個兒子、8個女兒。相較於父親胡漢龑在社交平台上的熱鬧與豪爽風格，大女兒胡閩玹顯得較為內斂且專注於藝術創作，她平常會在IG跟大家分享居家生活、手作料理、她對藝術的觀點，還有最近在讀的書，有一種知性美。
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1990年出生的胡閩玹，在台灣取得文化大學大傳系學士後赴英深造，就讀頂尖藝術殿堂「英國倫敦藝術大學（UAL）」，並取得時尚攝影碩士學位。2020年創作歌手黃玠瑋與吳青峰合作的歌曲〈再也不見〉，片中唯美且詩意的視覺與影像，就是由胡閩玹操刀。
黃玠瑋曾公開發文致謝，透露兩人結緣於澳門的頒獎典禮，當時胡閩玹為她拍的一組照片讓她愛不釋手，甚至當了很久的宣傳照。在籌備〈再也不見〉視覺時，黃玠瑋立刻想到邀胡閩玹合作。儘管拍攝挑戰巨大，胡閩玹與團隊日以繼夜溝通嘗試，最終交出了一件被歌迷形容為「每一幀都美得像畫」的作品。
除了黃玠瑋與吳青峰，時尚指標歌手9m88也是她的合作對象，2020年9m88歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV同樣也是出自胡閩玹之手，當時吊車大王還在自家公司粉專啟德機械起重工程-股公司驕傲分享，「今天5/21日大家午安，麻煩好朋友們到我留英國的大女兒（胡閩玹）MIN XUAN HU粉專上按讚哦，這部MV是我大女兒幫朋友，在我寒舍不同樓層拍攝的。」
根據Sculptor Barber粉專介紹，胡閩玹以敏銳的女性視角與對青春思潮的捕捉聞名。在數位攝影當道的年代，她始終堅持以「120 底片」進行創作。她曾表示：「底片傳遞的真實性與情感層次，是數位攝影難以取代的。」對她而言，捕捉真實情感就像是留下時代流失的膠原蛋白，創作時對真實的執著，也讓她在時尚與攝影圈嶄露頭角，2018年曾受邀展出如：和江孟哲合作的服裝時尚創作展 《女孩與旅社 The Girls and The Hotel》。
據了解，吊車大王有和4名妻子、妻室育有14名子女，包含6個兒子、8個女兒。相較於父親胡漢龑在社交平台上的熱鬧與豪爽風格，大女兒胡閩玹顯得較為內斂且專注於藝術創作，她平常會在IG跟大家分享居家生活、手作料理、她對藝術的觀點，還有最近在讀的書，有一種知性美。