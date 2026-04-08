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洛杉磯湖人在今（8）日對陣奧克拉荷馬雷霆隊的比賽中，場上戰況慘烈，場邊還爆發內鬨。前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因不滿總教練瑞迪克（JJ Redick）突然叫暫停將他換下，當眾對主帥咆哮，畫面一出立刻在社群媒體上被瘋狂討論。湖人最終以87：123慘敗，吞下3連敗，西區第4的位置搖搖欲墜。對於開賽的衝突，瑞迪克在賽後受訪時顯得不以為意，說道：「對我來說這是很正常的互動。」這起衝突發生在比賽第2節剛開賽，范德比爾特才剛上場不久，瑞迪克在僅僅16秒後果斷叫出暫停。瑞迪克隨即要求換人，讓范德比爾特相當錯愕且憤怒，他在走回替補席時情緒失控，對著瑞迪克高聲宣洩不滿，兩人爆發激烈口角，隨後助教群趕緊上前安撫，避免衝突擴大。賽後，這段影片在社群媒體上瘋傳，引發球迷熱議。對此，瑞迪克在賽後記者會上顯得相當淡定，他表示這純粹是「溝通」的一部分：「這不是針對個人，對我來說這是很正常的互動。當時是各種因素堆疊在一起，讓我決定叫出那個暫停。」瑞迪克強調，雙方事後已經冷靜溝通過，不會影響到後續比賽。范德比爾特全場僅出賽5分鐘，貢獻3分、2籃板、1抄截的數據，與平時場均17.4分鐘的上場時間相比，明顯受到影響。除了場下風波，湖人的戰力缺失更是慘不忍睹。今日詹姆斯（LeBron James）因腳部傷勢管理缺陣，加上早前確診例行賽報銷的唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），以及同樣缺賽的史馬特（Marcus Smart）與海伊斯（Jaxson Hayes），湖人今日僅剩下中鋒艾頓（Deandre Ayton）等少數主力苦撐。在吞下三連敗後，湖人戰績來到50勝29敗，落後金塊隊1場勝差，原本還算穩固的西區第4也僅領先後方的休士頓火箭0.5場，隨時有跌出前4、失去季後賽主場優勢的風險。