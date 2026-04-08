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▲譚凱回老家開餃子店，就近照顧媽媽。（圖／翻攝自微博@譚凱）

▲譚凱加入短劇《特工大叔》拍攝，9天就殺青。（圖／翻攝自微博@譚凱）

54歲中國男星譚凱在古裝陸劇《逐玉》中飾演反派「長信王」，雖然戲份不多，但最後和女主角樊長玉（田曦薇 飾）在戰場上的對決令人印象深刻，譚凱過去因演出《何以笙簫默》受到關注，不過年初卻傳他無戲可拍，賣掉北京的房子回老家開餃子館維生，對此譚凱也回應，回青島是為了陪媽媽，他不僅拍戲，還投入短劇市場，工作繁多。譚凱今年2月被傳出無戲拍，賣掉北京房產註銷戶口，回青島老家開餃子館維生，對此，他也拍攝影片正面回應，「人只有死了才會註銷戶口，我早就搬回青島，是為了陪媽媽，開餃子店也不是因為沒戲拍了，而是給自己添一個副業吧。」除了親自闢謠之外，譚凱也分享許多拍戲的照片，3月20日時他分享短劇《特工大叔》開鏡照，只拍了9天就殺青，劇中他飾演臥底間諜。不僅如此，譚凱還有許多待播劇，像是由王楚然主演的《明月錄》，以及翟瀟聞 、吳施樂主演的《以你為名的夏天》等等。