我是廣告 請繼續往下閱讀

00905與中信台灣智慧50（00912）預估年化配息率均達12.2%，聯邦台灣精彩50（009804）為10.5%。

元大高股息（ 0056）年化配息率10.5%；中信成長高股息（00934）與永豐優息存股（00907）配息率約8%；台新永續高息中小（00936）配息率6.9%。

主動安聯台灣高息（ 00984A）預估年化配息率8.6% ，顯示主動管理策略在波動市況下展現一定競爭力。

▲4月台股ETF除息表。（圖╱法人提供）

隨著國際政經情勢持續動盪，台股於4月迎來ETF除息潮。統計本月參與除息的台股ETF，剔除主題型產品後，市值型ETF在配息率與資本利得表現上較為突出。FT臺灣Smart（00905）成為除息大黑馬，年化配息率達12.2%，且近一年漲幅超過70%。近期美國通膨數據維持高檔，非農就業表現強勁，推升美債殖利率攀升，同時，中東地緣政治風險持續，外資操作趨於保守，市場資金配置逐步轉向防禦型標的，具備進階選股機制的ETF成為資金流動的新焦點。統計本月參與除息的台股ETF，配息來源的健康度也受到市場關注。以00905為例，近一年漲幅逾70%，配息主要來自選股產生的資本利得，採「有賺再配」模式，降低配發本金疑慮，符合長線投資「不吃老本」的需求，顯示市值型ETF在震盪行情下仍具備穩健的配息能力。高股息ETF方面，主動型ETF部分，展望後市，法人表示，國際政經不確定性仍將持續干擾台股走勢，資金防禦需求預計短期之內不會消退。具備進階選股機制、配息來源健康且能兼顧資本利得的市值型ETF，將持續吸引穩健型資金青睞。