我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市松信區新人5搶2，初選民調將於4月19日登場，立法院長韓國瑜明天將力挺子弟兵、辦公室主任許原榮，下午3時一同車掃。國民黨發言人李明璇則是10日找來高雄市長參選人柯志恩掃街。許原榮稍早在臉書宣布，最熟悉、最熱血的「辣個男人」韓國瑜，明天下午3點現身信義區忠孝東路、松山路口，親自為他站台加油打氣了！從費鴻泰委員到韓院長辦公室，他多年磨一劍的實務功力，獲得了院長最強力的認證，這次韓國瑜不僅是推薦，更是要親自上車，與原榮並肩，感受大家最真實的溫度。初選對手、國民黨前發言人李明璇則表示，藍委柯志恩10日也會陪她掃街，只是她的習慣並沒有很喜歡敲鑼打鼓宣揚，畢竟黨內競爭的同志都是有私交的朋友，黨內同志也是手心手背都是肉。李明璇說，這場選舉，她就是做好她自己，不希望在初選讓大家為難選邊站，畢竟選舉是要選候選人本人，是要自己跟選民來做對話，讓選民知道自己才是選民唯一的選擇及最好的選擇。