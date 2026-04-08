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運動部今（8）日舉行115 年全國大專校院運動會記者會暨聖火引燃儀式，由次長洪志昌與中央大學校長蕭述三共同主持，賽事將於5月2日至6日在桃園中央大學盛大登場。本屆賽會亮點十足，今年首度參戰全大運的擊劍新星李讓也現身記者會，喊話希望能在本屆全大運挑戰台灣擊劍獎牌的「最後一塊拼圖」。曾在2024世界中學生運動會奪金、去年包辦全運會雙金的19歲擊劍新星李讓，今年以台師大新鮮人身份首度站上全大運舞台。李讓今日出席記者會時展現強大的鬥志，他直言：「比賽已經比過很多了，包括全運會也比過了，我覺得就是把自己在台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖拿下來，因為就差全大運了。」面對大學生涯首場全大運，李讓回憶小時候看著學長參賽覺得很厲害，如今自己成為主角，心態更加沉穩。儘管今年賽程滿檔，需同時應付青年組與成人組賽事，他強調：「不管準備什麼層級的比賽，我都希望自己一視同仁、全力以赴，這樣的心態對自己才會是最好的。」他也坦言雖然身體恢復時間短，「但我覺得只要我的腦袋跟意志力堅持得了，應該都還好。」李讓今年的重頭戲在於亞錦賽與名古屋亞運。由於亞錦賽前3名才能取得亞運門票，他目前正積極備戰，並透露將與國外教練配合，「主要是希望多接受一些新的刺激，可以在未來成人賽場上，甚至是國際賽、亞錦賽有好的發揮。」面對高壓賽程，他笑稱會透過「催眠自己」抱持平常心，避免不必要的壓力影響表現。本屆全大運由中央大學第三度承辦，主題定為「無懼・永續 Run Fearless Run Green」。蕭述三校長表示，今年聖火設計別具心裁，火源包含從北極引燃的「科學之火」以及結合阿里山鄒族戰祭的「祖靈之火」，展現國際視野與在地文化的連結。賽事方面，除了田徑、游泳等20項必辦項目外，今年特別選辦「電子競技」，並獲得NVIDIA與宏碁贊助，提供搭載RTX 50系列顯卡的頂尖設備，全力支援年輕學子在電競賽場展現風格。落實永續精神，本屆賽會大規模減廢，採用環保宣影布與可回收蜂巢板，並開發可重複使用的立牌。賽後的帆布與旗幟更規劃回收轉製成零錢包，讓體育賽事與綠色未來深度接軌。全大運聖火傳遞將於4月13日展開為期5天的全台環島傳遞，為即將到來的體育盛事凝聚全國士氣。