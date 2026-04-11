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▲2006年的《宮野蠻王妃》是第一部現代宮廷劇，至今還是觀眾心目中的經典。（圖／MBC）

▲《宮S》是《宮野蠻王妃》的姊妹篇，主軸是王室身世之謎。（圖／MBC）

▲《我的公主》將王室與財閥兩大幻想元素結合，講述王室繼承人和財閥繼承人之間的愛情故事。（圖／MBC）

▲河智苑（左）、李昇基（右）在2012年合作的《愛上王世子》，上演南韓王子與北韓特工之戀，可以說是王室版《愛的迫降》（圖／MBC）

▲《皇后的品格》劇情聚焦在王室的腐敗，展開現代宮鬥和復仇。（圖／八大電視台）

▲《The King：永遠的君主》以現實的大韓民國和平行世界的君主立憲制國家—「大韓帝國」為背景，男女主角展開跨時空之戀。（圖／Netflix）

▲IU（前）與邊佑錫（後）主演的《21世紀大君夫人》中，王室不單單是童話，同時也成了自由的束腹。（圖／IG@disneypluskr）

IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》已在昨（10）日正式開播，講述一名擁有無盡財富、卻因平民身分感到苦惱的財閥女子（IU 飾），與身分尊貴卻一無所有的孤獨皇子（邊佑錫 飾），兩人跨越階級界限、共同翻轉命運的浪漫愛情故事。回到現實中，韓國王室體制隨著1910年大韓帝國滅亡而終結。但這個現實中的空位，卻成了韓劇最華麗的實驗室。正因為現實中不存在，編劇才能自由地將權力、階級與純愛揉合，創造出比童話更揪心的現代寓言。《NOWNEWS今日新聞》特別整理7部跨越20年的現代王室代表作，看韓劇如何把虛擬王室拍成國民浪漫、又為什麼這麼喜歡做出「如果21世紀也有王室的話」這樣的假設？《宮野蠻王妃》不但開啟現代灰姑娘的浪漫元年，同時更是許多人心中的「韓劇初戀」。大膽假設韓國仍是君主立憲制，講述性格內斂的皇太子（朱智勳 飾）與平凡元氣的高中生（尹恩惠 飾）因祖輩婚約而聯姻。華麗的韓服校裝、泰迪熊意象，成功將王室神祕感轉化為校園浪漫，前期歡喜冤家、後期虐心動人，至今仍是現代王室劇的巔峰。作為《宮》的姊妹篇，「S」代表了Start與Special，雖然是同一個世界觀，但開啟了新的起點與王室身世謎。故事講述皇位繼承人空缺，原本在中華料理店送外賣的炸醬麵少年（SE7EN 飾）竟擁有皇室血統。雖然劇情較為單純，聚焦在身份的翻轉上，卡司集結朴信惠等重量級演員，在當年掀起了不小的追捧風潮。如果說《宮野蠻王妃》是婚約，那《我的公主》就是「一夜變鳳凰」。平凡女大學生（金泰希 飾）意外發現自己是皇室繼承人，遇上了財閥繼承人兼外交官（宋承憲 飾）。將王室與財閥兩大幻想元素結合，雖然情節走經典浪漫路線，但兩位頂級神顏演員的化學反應，絕對是視覺上的極致享受。《愛上王世子》上演跨越國界的政治純愛，將王室浪漫推向了新高度。厚臉皮的南韓王子（李昇基 飾）遇上北韓特工（河智苑 飾），政治聯姻背後是驚心動魄的南北對峙。不只販賣浪漫，更加入了政治陰暗面與身分責任，讓「王室」身分成為愛情的阻礙與考驗，簡單來說的話，就是王室版的《愛的迫降》！《皇后的品格》是一部節奏快到讓人停不下來的黑馬劇，華麗外衣下藏著宮鬥與復仇！講述平凡音樂劇演員（張娜拉 飾）嫁入皇室後，發現金玉其外的王室隱藏著腐敗與殺機。雖然主線偏向懸疑復仇，但皇帝（申成祿 飾）與侍衛（崔振赫 飾）之間的愛恨糾葛，呈現出一種瘋癲卻迷人的黑暗浪漫。不同於其他部作品，金牌編劇金恩淑將王室玩出了科幻感！李敏鎬飾演大韓帝國的皇帝李袞，跨越時空縫隙來到大韓民國，愛上帥氣刑警鄭太乙（金高銀 飾）。劇中皇帝以科學邏輯追求愛情的台詞浪漫至極，將王室魅力與平行宇宙完美契合，滿足了所有觀眾對白馬王子的終極幻想。如果說前幾部作品是在描繪「被選中」的浪漫驚喜，《21世紀大君夫人》則開始鬆動王室光環。當王室成為自由的束縛，「大君」不再只是令人嚮往的亮麗身分，而更像是一種無法逃離的命運。當個人意志撞上制度與責任，愛情是否能成為解藥？故事背景設定在21世紀的君主立憲制大韓民國，王室仍然存在，卻受現代體制限制，既象徵尊貴也充滿框架。劇情圍繞兩個對自身身份感到不滿的人展開，財閥家族二女兒成熙周（IU 飾），擁有財富與地位，卻因非王室出身始終被排除在核心之外。皇帝的二兒子理安大君（邊佑錫 飾），身為王族卻被制度束縛，人生早已被安排，連選擇都成為奢侈。兩人為了各自的現實需求選擇簽訂契約婚姻，一個想進入體制，一個想逃離體制，原本只是填補身份缺口的關係，卻在相處中逐漸看見彼此的傷口與慾望，最終發展成一段跨越階級與制度的情感連結，也讓現代王室題材從童話正式走向反思，不再單純販賣幻想。或許正因為大韓帝國的皇權早已湮滅在歷史的塵埃中，它才終於能在影像世界裡，獲得被自由定義的權利。韓劇之所以一再回到「王室」這個題材，其實是因為在這些被構築的現代宮牆裡，王室完美具象化了現代社會中隱形卻真實存在、那種「跨不過去的距離」。從滿滿粉紅泡泡的浪漫童話《宮野蠻王妃》，演進到《21世紀大君夫人》對束縛與命運的深沉探詢，王室早已從單純的故事背景，蛻變成一則現代寓言。身為觀眾的我們之所以對這些故事著迷，或許並非單純喜歡幻想自己是公主、也不是出於對或權力的盲目嚮往，而是在虛構的故事中，我們都看見了在現實世界裡，努力想要跨越階級、守護自我的縮影。