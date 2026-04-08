我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年底將迎來九合一大選，綠營台北市長人選備受關注，傳出總統蔡英文也加入勸說行政院副院長鄭麗君行列。對此，民進黨立委王世堅今（8）日受訪時表示，這是正面的事，相信小英總統親自出馬，鄭麗君會非常慎重的考量。民進黨尚未公布台北市長人選，在最被看好的鄭麗君未鬆口下，綠委沈伯洋呼聲高，有媒體報導，黨內「總統級人物」正輪番勸進鄭麗君，不只總統賴清德，就連蔡英文也兩度親自出手鼓勵鄭麗君參選，最近的時間點就落在上個週末。對此，王世堅受訪時說，這是正面的事，相信小英總統親自出馬，鄭麗君會非常慎重的考量，「我想這是往正面的發展，這是一定的」。王世堅提到，他大概是最早拋出讓鄭麗君參選首都市長，他一再大家推薦鄭麗君，其才德兼備、才貌雙全，幾乎找不出鄭麗君負面缺點，「我個人認為鄭麗君是首都市長最好的參選人」。針對台北市長人選提名上，王世堅提到，這幾屆首都選市長的選舉提名，都到六、七月，甚至更晚一點，前部長陳時中的提名，也是大約7月提名，因此不必那麼急，尤其黨內有這麼多優秀的人選，大家集思廣益，才能讓最強的人選出來，「暫緩是好事，表示人才濟濟」。媒體詢問，黨內對沈伯洋意見兩極，有人認為其仇恨值高、抗中保台標籤，建議要改變人設？王世堅說，他不方便評論，這是個人選擇，若人設就是如此，且是正確的方向，那何必改呢？因此他覺得「做自己」，才是來從政最高的理想，「你是什麼樣的人，要前後一致，表裡如一，讓選民來做決定」；他強調，沈伯洋有非常多的優點，應該要堅持其人設，才是沈的特點。