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民進黨台北市長布局遲遲未定，近期傳出黨內可能徵召立委沈伯洋參選，但隨即引發內部質疑聲浪，認為其仇恨值偏高，反對聲音不斷；反觀國民黨欲爭取連任的蔣萬安，台北市政府研考會6日公布最新民調，蔣萬安施政滿意度達69.1%，逼近7成，較上次調查提升了4.4個百分點。對此，百萬網紅Cheap反酸，小心迴力鏢打到陳亭妃，當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？Cheap表示，現在社群平台Threads上一條龍打蔣萬安學歷，說他靠加分，讀建中只能考上政大，美國律師很好考，哈哈哈笑死，沒東西可以打了是不是？蔣萬安都快50了，一個當過2屆立委、1屆首都市長的人，還在追他15歲的聯考成績？都出社會幾年了，還在戰學歷，小學沒畢業是不是。「阿要戰學歷⋯小心迴力鏢打到陳亭妃。」Cheap提到，戰學歷前問過小智、問過燦哥了嗎？問過那些論文被撤銷的前輩了嗎？是想勾起黨的集體創傷嗎？當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？這是在幫國民黨助選，根本中共同路人吧。最後，Cheap更補充蔣萬安學經歷，其從建中畢業後，就讀國立政治大學法律系與外交學系雙學士，之後赴美國取得賓州大學（University of Pennsylvania）法律碩士與博士，並取得加州執業律師資格。