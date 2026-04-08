民進黨台北市長布局遲遲未定，近期傳出黨內可能徵召立委沈伯洋參選，但隨即引發內部質疑聲浪，認為其仇恨值偏高，反對聲音不斷；反觀國民黨欲爭取連任的蔣萬安，台北市政府研考會6日公布最新民調，蔣萬安施政滿意度達69.1%，逼近7成，較上次調查提升了4.4個百分點。對此，百萬網紅Cheap反酸，小心迴力鏢打到陳亭妃，當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Cheap表示，現在社群平台Threads上一條龍打蔣萬安學歷，說他靠加分，讀建中只能考上政大，美國律師很好考，哈哈哈笑死，沒東西可以打了是不是？蔣萬安都快50了，一個當過2屆立委、1屆首都市長的人，還在追他15歲的聯考成績？都出社會幾年了，還在戰學歷，小學沒畢業是不是。

「阿要戰學歷⋯小心迴力鏢打到陳亭妃。」Cheap提到，戰學歷前問過小智、問過燦哥了嗎？問過那些論文被撤銷的前輩了嗎？是想勾起黨的集體創傷嗎？當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？這是在幫國民黨助選，根本中共同路人吧。

最後，Cheap更補充蔣萬安學經歷，其從建中畢業後，就讀國立政治大學法律系與外交學系雙學士，之後赴美國取得賓州大學（University of Pennsylvania）法律碩士與博士，並取得加州執業律師資格。

相關新聞

北檢打臉了！陳佩琪自爆被搜「100本存摺」　苦苓：柯家真清廉

鄭麗文見習近平「政治獻祭」？作家酸爆：親手消滅中華民國

棒球隊性侵案全台震怒！盧秀燕卻喊「這句」　他直搖頭：搞錯重點

教練狼爪遍布80童！盧秀燕「這一句」惹火爸媽　蔡其昌開罵了

林翊涵編輯記者

新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...