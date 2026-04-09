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2026下半年3星座翻身！貴人加持 事業、財運一起旺

🟡射手座：

▲2026下半年射手座運勢翻紅，貴人出現帶動工作突破，財運快速聚集。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡金牛座：

▲金牛座在2026下半年擺脫過往壓力，事業與收入同步改善，甚至出現升遷與加薪機會。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡巨蟹座：

2026下半年運勢出現轉變，《搜狐網》點名射手、金牛、巨蟹3星座將迎來發展契機。射手座在人際與貴人助力下，事業與財運同步提升，8月後機會明顯增加；金牛座逐漸走出低潮，職場表現受肯定，財務與感情皆有突破空間；巨蟹座則憑藉穩健規劃與理財能力，在福星加持下穩步累積財富。隨著好運與實力累積，這3星座都有機會在下半年迎來關鍵轉機，朝更穩定且富足的生活邁進。射手座個性直率、不拘小節，對人真誠也因此累積良好人際關係。進入下半年後，在吉星影響下整體運勢開始回溫，事業與感情同步升溫，尤其8月起貴人運明顯發酵，關鍵時刻能獲得指點與協助，使工作表現再上層樓。若能把握機會，財運將迅速累積，收入來源增加、機會接連出現。隨著能力提升與經驗累積，整體競爭力也會顯著強化，事業發展穩定向上，逐步進入收穫階段。金牛座在下半年將逐漸擺脫先前的壓力與低潮，運勢呈現回升趨勢。只要掌握時機，無論在工作或財務方面，都有機會出現突破。長期累積的努力開始被看見，職場表現獲得肯定，有望迎來加薪或升遷機會。同時，未來3個月感情發展也可能帶來驚喜。整體來看，運勢持續向上，隨著實力展現與好運堆疊，有機會從平凡中脫穎而出，逐步邁向更穩定且富足的生活。巨蟹座本身具備不錯的理財與累積財富能力，加上做事踏實、規劃性強，使事業基礎相對穩固。下半年在福星加持下，整體運勢進一步提升，無論感情或工作皆有進展。隨著自信心回升與行動力提升，外在助力也逐漸增加，為發展帶來新的契機。工作表現受到認可，收入穩定成長，只要持續努力，有望突破現有瓶頸，進入財富累積與生活品質同步提升的重要階段。