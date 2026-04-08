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洛杉磯道奇隊近期雖然面臨主力球星貝茲（Mookie Betts）進入傷兵名單的衝擊，但也意外讓開季遺珠金慧成（Hyeseong Kim）大放異彩。金慧成自升上大聯盟後，在短短3場比賽內繳出打擊率.429的火燙成績，不僅在守備端展現全能身手，更以實力向教練團證明自己絕對具備留在大聯盟的資格。道奇隊當家球星貝茲因右斜肌挫傷，於5日被列入10天傷兵名單，今日賽前雖然已現身球場進行接球練習，但距離回歸仍需時間。然而，接替其位置升上大聯盟的南韓好手金慧成，卻用手中的棒子讓球迷暫時忘卻了貝茲缺陣的焦慮。今日對戰藍鳥隊的比賽，金慧成擔任先發第8棒游擊手，不僅在3局上擊出直擊中外野深遠位置的長打，隨後更靠著大谷翔平的安打跑回全場第1分。總計升上大聯盟後的3場比賽，金慧成打擊率高達.429，OPS表現更是驚人，完美彌補了貝茲留下的戰力空缺。金慧成的貢獻不僅限於進攻，守備端的表現更是穩定。他在4局下面對藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的內野強勁滾地球，展現極快的處理速度與精準傳球，成功將其刺殺出局。事實上，金慧成在春訓期間原被視為先發二壘手的有力競爭者，但開季前卻因三振率偏高被下放小聯盟。美媒《運動插畫》（Sports Illustrated）指出，金慧成在3A期間維持.346的打擊率與優異守備，這次重返大聯盟的亮眼表現，無疑證明了道奇隊陣容深度的恐怖，也引發外界討論教練團當初是否「看走眼」。面對金慧成的強勢表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在接受採訪時也給出了具體要求。羅伯斯表示，他希望金慧成能維持一貫的高水準守備，而在進攻端，他並不要求金慧成獨力扛起球隊，而是希望他能「控制好球帶」。「他不需要試著扛起球隊，只要做回自己並為球隊帶來能量就好，」羅伯斯說道，「我希望他能在下位棒次維持良好的打席內容，該選保送時就選保送。雖然貝茲缺陣令人遺憾，但金慧成的回歸無疑為球隊帶來正向影響。」